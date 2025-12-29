Fastweb punta sul Mobile: più dati e rete premium al centro della strategia

Nel mercato italiano della telefonia mobile, sempre più affollato e competitivo, Fastweb sceglie di consolidare la propria identità con un’offerta che mette insieme due elementi chiave per gli utenti. Parliamo di una dotazione generosa di traffico dati e l’accesso a un’infrastruttura di rete considerata tra le più solide del Paese. I 150GB mensili inclusi rappresentano una soglia che copre ampiamente le esigenze di streaming, lavoro da remoto e condivisione in mobilità.

Il tutto poggia sulla rete mobile Vodafone, una collaborazione che consente a Fastweb di garantire copertura estesa e prestazioni elevate, anche in 5G, senza costi extra per l’utente finale. La promessa è quella di una navigazione fluida, con velocità che nelle aree coperte possono arrivare fino a 2 Gbps. Accanto ai dati, restano centrali i servizi di base. Quali minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e un pacchetto di SMS sufficiente per chi ancora utilizza questo canale. L’assenza di vincoli contrattuali e di penali di uscita rafforza ulteriormente la percezione di controllo da parte del cliente, un aspetto che negli ultimi anni è diventato decisivo nelle scelte di cambio operatore.

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Fastweb, roaming europeo e servizi extra

Un altro tassello importante della proposta Fastweb Mobile Start 5G riguarda l’utilizzo all’estero. Il pacchetto include 17Gb di roaming UE previsti dal regolamento europeo, ai quali si aggiungono ulteriori 15GB messi a disposizione dall’operatore. Una dotazione che rende l’offerta particolarmente interessante per chi viaggia spesso, anche fuori dai confini dell’Unione.

Sul piano dei servizi, Fastweb introduce il WiFi Calling, che permette di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi disponibile, soluzione utile in contesti domestici o lavorativi complessi. A questo si affianca la possibilità di attivare la SIM o la eSIM in modo rapido, anche tramite SPID o CIE, riducendo drasticamente i tempi di attivazione.

Non manca poi una visione più ampia, che lega l’offerta mobile a temi come la sostenibilità e la formazione digitale. L’utilizzo di ecoSIM riciclate e il riferimento a obiettivi ambientali di lungo periodo contribuiscono a costruire un’immagine di operatore attento all’impatto complessivo dei propri servizi. Allo stesso modo, l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy inserisce l’offerta in un ecosistema che guarda allo sviluppo delle competenze, non solo alla connettività.