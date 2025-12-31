Fastweb Mobile Ultra e la nuova idea di Connessione Senza Limiti

Nel mercato mobile italiano Fastweb prova a spostare l’attenzione su Mobile Ultra, una proposta che mette al centro la qualità della connessione prima ancora della quantità. Il cuore dell’offerta è una navigazione dati realmente senza soglie, sfruttando la rete mobile Vodafone, da anni tra le più premiate per prestazioni e copertura. Il 5G, incluso senza sovrapprezzi, non è presentato come un’opzione accessoria ma come parte integrante dell’esperienza, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte e senza riduzioni automatiche una volta superate determinate soglie.
A questo si affianca una gestione del traffico improntata alla trasparenza. Fastweb chiarisce che l’uso deve rispettare criteri di correttezza, evitando però meccanismi di blocco improvviso o rallentamenti non comunicati. Minuti illimitati verso numeri nazionali e internazionali selezionati completano un profilo pensato per chi utilizza lo smartphone come strumento principale di lavoro e comunicazione, non solo come dispositivo per svago. Anche il roaming segue la stessa logica. In Europa infatti la navigazione resta illimitata, mentre fuori dall’UE sono inclusi 5GB mensili.
Fastweb tra servizi premium, sicurezza e tanto altro
La proposta Mobile Ultra non si limita però alla connettività pura. Fastweb costruisce attorno al 5G un ecosistema di servizi che mira a distinguersi dalle classiche offerte “tutto incluso” del mercato. WiFi-Calling, ad esempio, consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi, una funzione sempre più rilevante in contesti indoor o in zone con copertura irregolare. La possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, con attivazione rapida anche tramite SPID o CIE, riduce ulteriormente le barriere d’ingresso e rende il passaggio immediato.
Un elemento che colpisce è l’attenzione alla sicurezza digitale. Fastweb Protect è incluso nell’offerta e combina strumenti di protezione della navigazione, tutela dell’identità digitale e una copertura assicurativa contro le frodi online. In un periodo in cui attacchi informatici, phishing e furti di dati personali sono sempre più diffusi, questa integrazione risulta assolutamente fondamentale. A ciò si aggiunge un pacchetto di vantaggi extra, come FastwebUP Plus Mobile, che offre benefici legati a viaggi, fitness, shopping e intrattenimento, rafforzando l’idea di un’offerta premium pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni.
Non manca infine un’ attenzione alla sostenibilità, con SIM ecosostenibili, e iniziative legate alla formazione digitale attraverso la Fastweb Digital Academy, inclusa gratuitamente. Mobile Ultra si posiziona così come una proposta per chi cerca stabilità, prestazioni elevate e servizi concreti.