Fastweb Mobile Ultra e la nuova idea di Connessione Senza Limiti

Nel mercato mobile italiano Fastweb prova a spostare l’attenzione su Mobile Ultra, una proposta che mette al centro la qualità della connessione prima ancora della quantità. Il cuore dell’offerta è una navigazione dati realmente senza soglie, sfruttando la rete mobile Vodafone, da anni tra le più premiate per prestazioni e copertura. Il 5G, incluso senza sovrapprezzi, non è presentato come un’opzione accessoria ma come parte integrante dell’esperienza, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte e senza riduzioni automatiche una volta superate determinate soglie.

A questo si affianca una gestione del traffico improntata alla trasparenza. Fastweb chiarisce che l’uso deve rispettare criteri di correttezza, evitando però meccanismi di blocco improvviso o rallentamenti non comunicati. Minuti illimitati verso numeri nazionali e internazionali selezionati completano un profilo pensato per chi utilizza lo smartphone come strumento principale di lavoro e comunicazione, non solo come dispositivo per svago. Anche il roaming segue la stessa logica. In Europa infatti la navigazione resta illimitata, mentre fuori dall’UE sono inclusi 5GB mensili.

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Fastweb tra servizi premium, sicurezza e tanto altro

La proposta Mobile Ultra non si limita però alla connettività pura. Fastweb costruisce attorno al 5G un ecosistema di servizi che mira a distinguersi dalle classiche offerte “tutto incluso” del mercato. WiFi-Calling, ad esempio, consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi, una funzione sempre più rilevante in contesti indoor o in zone con copertura irregolare. La possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, con attivazione rapida anche tramite SPID o CIE, riduce ulteriormente le barriere d’ingresso e rende il passaggio immediato.

Un elemento che colpisce è l’attenzione alla sicurezza digitale. Fastweb Protect è incluso nell’offerta e combina strumenti di protezione della navigazione, tutela dell’identità digitale e una copertura assicurativa contro le frodi online. In un periodo in cui attacchi informatici, phishing e furti di dati personali sono sempre più diffusi, questa integrazione risulta assolutamente fondamentale. A ciò si aggiunge un pacchetto di vantaggi extra, come FastwebUP Plus Mobile, che offre benefici legati a viaggi, fitness, shopping e intrattenimento, rafforzando l’idea di un’offerta premium pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni.

Non manca infine un’ attenzione alla sostenibilità, con SIM ecosostenibili, e iniziative legate alla formazione digitale attraverso la Fastweb Digital Academy, inclusa gratuitamente. Mobile Ultra si posiziona così come una proposta per chi cerca stabilità, prestazioni elevate e servizi concreti.