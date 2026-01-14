Fastweb Mobile Start: più giga, rete premium e zero sorprese

Nel mercato delle offerte mobili di inizio 2026, Fastweb rafforza la propria posizione con Mobile Start, una proposta che mira a unire quantità di dati elevate, servizi e una tariffa chiara. Al centro dell’offerta ci sono 150GB di traffico dati al mese, utilizzabili anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e una dotazione roaming che supera la media di mercato, con 17GB previsti dal regolamento europeo più 15GB extra messi a disposizione direttamente dall’operatore.

Il prezzo è fissato a 9,95 euro al mese, senza vincoli di durata e senza costi nascosti, mentre il contributo iniziale per SIM o eSIM è di 10 euro. Un elemento di forza è l’utilizzo della rete mobile Vodafone, riconosciuta come una delle più performanti in Italia. Infatti consente a Fastweb di garantire copertura estesa e velocità elevate, fino a 2 Gbps nelle aree abilitate al 5G. L’offerta è pensata per un utilizzo intensivo e continuo, ma resta ancorata a criteri di correttezza e buona fede, chiaramente indicati nelle condizioni contrattuali, evitando ambiguità.

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Fastweb Mobile Start tra servizi, sostenibilità e vantaggi

Oltre ai dati e alla rete, Fastweb Mobile Start si distingue per una serie di servizi che arricchiscono l’esperienza quotidiana. Il WiFi-Calling consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi compatibile, mentre la disponibilità della eSIM rende l’attivazione più rapida e completamente digitale, anche tramite SPID o CIE. L’offerta include poi 200 SMS, una scelta che guarda a chi utilizza ancora la messaggistica tradizionale per comunicare.

Fastweb inserisce Mobile Start in una strategia più ampia che punta anche alla sostenibilità, con SIM realizzate in materiale riciclato al 100% e un impegno dichiarato verso l’obiettivo Net Zero Carbon 2035. Chi abbina l’offerta mobile a una linea casa può ottenere giga illimitati sul mobile e una riduzione del canone fisso. A completare il quadro ci sono i corsi della Fastweb Digital Academy, inclusi gratuitamente, e la possibilità di aggiungere servizi opzionali come Fastweb Protect o FastwebUP Plus Mobile. Insomma, si tratta di un’offerta pensata non solo per il prezzo, ma per costruire un rapporto di lungo periodo basato su affidabilità, controllo e valore reale.