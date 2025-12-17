Fastweb Mobile Start: 150GB, minuti illimitati e 5G a 9,95€ al mese

Con Fastweb Mobile Start, l’operatore propone un pacchetto completo a 9,95 euro al mese, senza vincoli di durata e senza costi di uscita. L’offerta include 150GB di traffico dati utilizzabili anche in 5G, nelle aree coperte dal servizio, sfruttando la rete mobile Vodafone, più volte premiata per qualità e prestazioni. La velocità in download può arrivare fino a 2 Gbps con dispositivi compatibili, senza sovrapprezzi.

Il piano comprende poi minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e il servizio WiFi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite rete Wi-Fi anche in assenza di segnale cellulare. È disponibile sia in formato SIM fisica sia eSIM, con un costo di attivazione di 10 euro e spedizione gratuita.

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L’attivazione può avvenire online in modo rapido, anche tramite SPID o CIE, oppure con video riconoscimento.

Fastweb Mobile Start è pensata per un utilizzo quotidiano intenso, dallo streaming al lavoro in mobilità, mantenendo una struttura tariffaria semplice e trasparente. Eventuali extra, come SMS aggiuntivi o traffico dati supplementare, sono chiaramente indicati, evitando sorprese in fattura.

Roaming UE, vantaggi extra e integrazione con Fastweb Casa

Uno dei punti di forza dell’offerta è il roaming europeo. Fastweb Mobile Start include 32GB complessivi in UE, di cui 17 GB previsti dal regolamento europeo e 15GB extra offerti dall’operatore. Il roaming è valido anche in Paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina, permettendo di utilizzare lo smartphone come in Italia, senza costi aggiuntivi.

Per chi è già cliente Fastweb Casa o sceglie di attivare un’offerta convergente, sono previsti ulteriori vantaggi: con Casa + Mobile, i giga diventano illimitati sull’offerta mobile e il prezzo della linea fissa viene scontato. A questo si aggiungono servizi opzionali come FastwebUP Plus Mobile, con benefici su viaggi, fitness, shopping e intrattenimento, e FastwebProtect, dedicato alla sicurezza online e alla protezione dell’identità digitale.

Completa la proposta l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, pensati per sviluppare competenze digitali sempre più richieste. Insomma, con Fastweb Mobile Start, l’operatore consolida un’offerta mobile orientata a convenienza, affidabilità e servizi concreti, senza rinunciare alla qualità della rete e alla chiarezza delle condizioni.