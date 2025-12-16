Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati sulla rete Vodafone

Fastweb Mobile Start nasce con l’obiettivo di offrire una soluzione semplice ma solida per chi utilizza lo smartphone come strumento principale di connessione. Al costo di 9,95 euro al mese, l’offerta mette a disposizione 150GB di traffico dati, utilizzabili anche in 5G senza sovrapprezzi nelle aree coperte, oltre a minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS. La rete di appoggio è quella Vodafone, spesso citata tra le più affidabili sul territorio italiano.

La SIM è disponibile sia in formato fisico sia come eSIM, con spedizione gratuita e un costo di attivazione pari a 10euro. L’attivazione è pensata per essere rapida e accessibile. Ciò grazie alla possibilità di utilizzare SPID, CIE o il riconoscimento video, riducendo al minimo le complicazioni burocratiche. Un elemento particolarmente apprezzabile è la presenza del WiFi-Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi. Si tratta di una funzione utile in ambienti chiusi, abitazioni con copertura debole o uffici interrati.

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Roaming UE, servizi extra e trasparenza: il valore aggiunto di Fastweb Mobile Start

Uno dei punti di forza dell’offerta è il pacchetto dedicato al roaming europeo, che va oltre il minimo previsto dalla normativa. Fastweb Mobile Start include infatti 17GB regolamentari più 15GB extra, per un totale di 32GB mensili utilizzabili in Unione Europea e in altri Paesi selezionati come Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Ciò rende l’offerta adatta anche a chi viaggia spesso per lavoro o per piacere e non vuole rinunciare a una connessione stabile senza costi extra.

Sul fronte della trasparenza, Fastweb ribadisce l’assenza di vincoli contrattuali e penali di uscita, lasciando all’utente la massima libertà di scelta nel tempo. A completare l’esperienza ci sono diversi servizi accessori che arricchiscono l’offerta. Ne sono un esempio l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, pensati per sviluppare competenze digitali utili nel mondo del lavoro, e la possibilità di aggiungere opzioni come FastwebUP Plus Mobile o FastwebProtect, dedicate rispettivamente a vantaggi lifestyle e alla sicurezza online.

Interessante anche la formula combinata casa e mobile, che permette ai clienti FastwebCasa di ottenere giga illimitati sulla linea mobile e uno sconto sul canone della rete fissa. Tutti questi elementi contribuiscono a posizionare Mobile Start come una proposta completa, per chi vuole un servizio affidabile, ricco di dati e coerente nel tempo, senza sorprese in bolletta.