Fastweb e la sua offerta di rete fissa: sostenibilità e trasparenza

Fastweb continua a rafforzare il proprio ruolo nel mercato italiano della connettività rinnovando l’offerta domestica e concentrandosi su un progetto più ampio, che coinvolge sia la rete sia la sostenibilità. La nuova proposta per la casa, basata sulla fibra ultraveloce e supportata dal modem Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, punta a garantire stabilità e copertura in ogni ambiente, semplificando l’esperienza quotidiana degli utenti. La società sottolinea come ogni componente dell’offerta sia costruito per evitare vincoli e costi nascosti, con un prezzo chiaro e invariabile.

Accanto all’aspetto tecnico, Fastweb si concentra anche sulla tutela ambientale . Il gruppo, parte dell’ecosistema Swisscom, ribadisce l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2035 grazie all’uso esclusivo di energia rinnovabile e il sostegno a progetti per la tutela del mare e delle foreste. Il messaggio è che la modernizzazione dell’infrastruttura e la responsabilità ambientale non devono viaggiare su binari separati.

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Fastweb: competenze digitali, servizi extra e una rete pensata per gli utenti

Un altro punto forte della strategia Fastweb riguarda la diffusione delle competenze digitali, considerate essenziali per accompagnare cittadini e imprese nei prossimi anni. L’azienda propone a tutti i clienti l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, un catalogo formativo pensato per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e aggiornare chi già opera in settori simili. Il percorso educativo diventa così parte integrante dell’offerta.

Il modem NeXXt One rappresenta il cuore tecnologico della proposta. Il Wi-Fi 6 permette prestazioni elevate anche in ambienti ampi, mentre la compatibilità con il Fastweb Booster consente di ampliare la copertura e integrare funzionalità vocali grazie ad Alexa. La protezione della rete è affidata a sistemi che bloccano contenuti pericolosi e riducono il rischio di intrusioni. Ciò grazie ad esempio all’opzione Fastweb Protect che introduce strumenti dedicati alla tutela dell’identità digitale. Insomma l’operatore punta a una casa connessa sicura, veloce e semplice da controllare, anche tramite l’app MyFastweb su cui è possibile visualizzare fatture, consumi e gestione del Wi-Fi.