Fastweb, da metà febbraio nuovi aumenti per la rete mobile

A quanto pare, l’operatore telefonico Fastweb applicherà molto presto degli aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune sue offerte. Queste sono principalmente di rete mobile e, secondo quanto riportato, gli aumenti in questione saranno applicati dalla metà del prossimo mese. L’importo degli aumenti potrebbe variare in base all’offerta che gli utenti hanno attiva sul proprio numero, da un minimo di 1 euro a un massimo di 3 euro in più al mese.
Fastweb, in arrivo aumenti per la rete mobile a partire da metà febbraio
A partire dalla metà del prossimo mese alcuni clienti mobile dell’operatore telefonico Fastweb vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco comunicato l’imminente arrivo di aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune offerte di telefonia mobile. Questi aumenti dovrebbero essere applicati dalla metà del prossimo mese, in particolare dalla giornata del prossimo 15 febbraio 2026.
Come già detto, l’importo di questi aumenti potrebbe variare da offerta ad offerta. Secondo quanto è emerso, le offerte che saranno coinvolte saranno le seguenti e con i seguenti costi:
- Fastweb Mobile – aumento compreso tra 1-3 euro
- Fastweb Mobile Full – aumento compreso tra 1-3 euro
- Fastweb NeXXt Mobile – aumento compreso tra 1-3 euro
- Fastweb Mobile Light – aumento compreso tra 1-3 euro
- Mobile Voce – aumento compreso tra 1-3 euro
- Fastweb NeXXt Mobile Maxi – aumento compreso tra 1-3 euro
- Mobile Giga – aumento compreso tra 2-3 euro
- Fastweb Mobile Smart – aumento di 2 euro
Queste sono dunque le offerte mobile di Fastweb che saranno sottoposte agli aumenti dalla giornata del 15 febbraio 2026. Come sempre, comunque, gli utenti che non vorranno aderire alle rimodulazioni potranno esercitare il proprio diritto di recesso. Per farlo ci sono diverse soluzioni. Una di queste è quella di inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. A questa PEC, gli utenti dovranno allegare una copia del documento d’identità e dovranno inserire come causale del recesso Modifica delle condizioni contrattuali.