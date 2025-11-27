Fastweb Casa FWA: l’offerta Internet wireless che punta su velocità e 0 vincoli

Fastweb continua a investire nel settore delle connessioni wireless per la casa. L’operatore propone infatti una soluzione pensata per garantire velocità elevate anche in quelle zone dove la fibra ottica non è ancora disponibile. L’offerta Fastweb Casa FWA mette a disposizione una connessione illimitata con velocità fino a 300MB al secondo, accompagnata da un prezzo fisso e chiaro pari a 24,95€ al mese.

Il servizio si basa su una piccola antenna esterna, grande all’incirca quanto un libro, che viene installata gratuitamente dai tecnici Fastweb sul balcone o sul tetto dell’abitazione. Questa soluzione permette di migliorare la stabilità della connessione sfruttando al massimo la rete wireless dell’operatore. All’interno dell’abitazione, invece, la linea è gestita dal modem Internet Box NeXXt One, un dispositivo progettato per offrire un Wi-Fi di nuova generazione grazie allo standard Wi-Fi 6, in grado di garantire maggiore copertura, velocità più elevate e una gestione più efficiente dei dispositivi collegati.

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Promo Fastweb: zero vincoli, sicurezza avanzata e una rete pensata per crescere

Uno dei punti su cui Fastweb insiste maggiormente è la libertà del cliente. Fastweb Casa FWA non prevede alcun vincolo di durata, permettendo di interrompere l’offerta in qualsiasi momento senza penali e senza costi di disattivazione. Il modem NeXXt One è compatibile anche con il Fastweb-Booster, l’amplificatore Wi-Fi con assistente vocale Alexa integrato, utile per ampliare la copertura nelle abitazioni più grandi e gestire la rete tramite comandi vocali, musica o automazioni domestiche. Tutti i device collegati alla rete domestica sono protetti da un sistema avanzato di sicurezza che blocca minacce come malware, phishing, spyware e ransomware, un aspetto sempre più importante.

Per chi lo desidera, è possibile aggiungere anche Fastweb Protect, un servizio opzionale da 3€ al mese che offre una protezione ancora più completa durante la navigazione. L’attivazione avviene online dopo una semplice verifica della copertura ed è prevista anche la possibilità di utilizzare un modem di proprietà, qualora il cliente preferisse una soluzione personale.

Fastweb continua poi il suo percorso ambientale verso l’obiettivo Net Zero Carbon 2035, riducendo progressivamente le emissioni del 90%, un impegno che accompagna ogni nuovo servizio dell’azienda, compreso quello in tecnologia FWA.