Exynos 2600: emerse alcune caratteristiche tecniche

Samsung sembra pronta a dare un nuovo impulso alla sua divisione chip con l’Exynos 2600. Si tratta del processore di fascia alta destinato ai futuri Galaxy S26 e S26 Plus, almeno in alcuni mercati. Le informazioni, per ora ufficiose, provengono dal noto leaker Ice Universe, considerato una delle fonti più affidabili. Samsung, dal canto suo, ha già lanciato piccoli teaser ufficiali, anticipando l’esistenza del chip senza rivelarne i dettagli completi. Uno degli aspetti interessanti riguarda il processo produttivo. Si parla di 2 nanometri, un salto tecnologico che potrebbe permettere a Samsung di ridurre il divario con TSMC. Leader mondiale nella produzione di semiconduttori avanzati. Un nodo così avanzato promette efficienza energetica superiore e margini di ottimizzazione significativi per le future generazioni di dispositivi.

Nuove indiscrezioni sul prossimo Exynos 2600

Riguardo la CPU, il processore adotterebbe una configurazione a 10 core divisi in tre cluster. Il principale avrebbe un core ad alte prestazioni a 3,9 GHz. Seguito da un cluster intermedio a 3,25 GHz e uno orientato al risparmio energetico a 2,75 GHz. Anche se tali numeri non sono rivoluzionari, le prestazioni reali dipendono anche da architettura, cache, ottimizzazioni software e sistemi di dissipazione. Tutti elementi cruciali per il comportamento complessivo del chip.

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Non meno rilevante è la sezione grafica. Il processore integrerebbe una GPU AMD JUNO, probabilmente il nome in codice della futura Xclipse 960. In linea con la tradizione Samsung di scegliere nomi legati allo spazio per le sue GPU sviluppate con AMD. La frequenza operativa indicata è di 985 MHz, con supporto a Vulkan 1.3, anche se la versione 1.4 dell’API è già disponibile, portando migliorie significative per il gaming mobile.

Secondo tali indiscrezioni, il nuovo Exynos 2600 si presenta come un chip equilibrato. Grazie ai leak lo scenario risulta più chiaro rispetto a poche settimane fa. Ma restano ancora molti punti oscuri. I prossimi teaser e benchmark ufficiali saranno determinanti per capire se Samsung riuscirà a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova generazione di smartphone premium.