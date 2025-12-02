Expert: tecnologia e regali vanno a braccetto con queste promo

Il Natale è il momento in cui pensare agli altri diventa centrale. Regalare un oggetto utile e desiderato significa trasmettere cura e attenzione, qualità che Expert valorizza con promozioni speciali e prezzi competitivi. Cerchi un prodotto in particolare? Tranquillo! Ne avrai tantissimi a disposizione, partendo dall’elettronica più cool agli elettrodomestici super smart. Le offerte proposte da Expert in questo periodo creano l’opportunità di acquistare articoli di alta gamma senza rinunciare al risparmio. Ogni proposta riflette la passione dello store per la tecnologia e l’innovazione, facendo sentire ogni cliente protagonista della propria scelta. Scegliere Expert significa entrare in un mondo di soluzioni perfette per ogni esigenza e trovare il regalo che farà brillare gli occhi dei tuoi cari.

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Offerte imperdibili dello store Expert

Tra le offerte Expert più richieste spicca il ROWENTA Ro4b63 aspiratore senza sacco 900W 2.5L Comp. Power XXL Animal Kit disponibile a 127,90 euro, ideale per chi desidera un pulito efficiente e completo. Per gli amanti del design e delle prestazioni elevate, il DYSON V8 Advance è proposto a 249 euro, un investimento duraturo e pratico. Chi cerca uno smartphone performante può trovare il XIAOMI Redmi Note 14 Midnight Black 8GB RAM 256GB ROM a 149,90 euro, mentre i notebook non mancano: il LENOVO Ip 3 15,6” Intel i5 16GB 512GB è da Expert a 449 euro, perfetto per lavoro o studio.

Per i gamer, le proposte sono irresistibili: la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World è disponibile solo con Expert a 499,90 euro, mentre la NINTENDO Console Switch OLED bianca costa 329,90 euro. Anche l’intrattenimento domestico trova spazio con il LG 43QNED70A6A TV QNED AI Serie QNED70 43” 4K, 7 Gen8, HDR10, 20W, 3 HDMI con Game Optimizer, Smart TV WebOS 25 a 349 euro e il Electronic Arts Gioco PS4 EA Sports FC26 a 49,90 euro. Infine, per chi ama la cucina casalinga, il RGV Forno Pizza Vulcano, progettato per raggiungere i 450° C e offrire un’esperienza autentica, è disponibile in esclusiva da Expert a 194,90 euro, portando il sapore della pizzeria direttamente a casa.