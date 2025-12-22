Expert: regali tecnologici di Natale tutti da scartare

Cammini tra le da Expert e ti chiedi: cosa farà sorridere davvero chi ami? C’è chi immagina serate lente, chi sogna schermi luminosi, chi non vede l’ora di ridere insieme sul divano. Expert intreccia tradizione e novità, lasciando spazio a idee che diventano sorprese sotto l’albero. Il Natale non è solo una data, è un gesto, è scegliere qualcosa che dica “ti conosco”. E mentre risuona White Christmas, Expert suggerisce regali che sembrano già pronti per essere scartati, con quel brivido leggero che precede il sorriso. Non è bello quando un pacco racconta più di mille parole? Expert è lì, tra fiocchi e carta lucida, a rendere il Natale ancora più intenso.

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Regali che scaldano il Natale con Expert

Tra le proposte Expert, l’Apple iPad 11-inch Wi-Fi 128GB argento a 349 euro conquista con lo schermo ampio e il design iconico, ideale per pomeriggi rilassati. Il Samsung NP750XGJ-KG2IT a 549 euro invita a scrivere e immaginare davanti a una bevanda calda. L’Apple iPhone 16e 128GB nero a 569,90 euro parla di carattere, mentre l’Honor 400 smart 8/256GB black con X7 Lite WH e TPU case a 169,90 euro porta leggerezza.

Le serate prendono colore e calore con la Nintendo Switch con Joy-Con rosso neon e blu neon a 279,90 euro, accompagnata dalle Trust GXT 488 Forze PS4 headset black a 24,90 euro e dal Nacon Wired Compact Controller nero a 34,90 euro. In salotto, la Hisense Smart TV 65″ 4K a 399 euro regala immagini spettacolari, mentre in cucina la Moulinex EZ801D friggitrice ad aria + grill XXL 6,5 lt inox a 89,90 euro diffonde profumi invitanti. Quale sorpresa firmata Expert finirà sotto il tuo albero?