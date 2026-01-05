Expert: PROMO SUPER tecnologiche che rendono speciale lo shopping

Fare shopping da Expert è un piacere, è un luogo dove la tecnologia diventa racconto e invito al divertimento. Le promozioni attive celebrano il gusto di scegliere, con un assortimento che attraversa schermi, notebook, console, telefonia e grandi elettrodomestici. La sensazione è quella di una passeggiata spensierata, arricchita da novità riconoscibili e marchi amati, capaci di trasformare l’acquisto in un’esperienza piacevole. Tra immagini in 4K, prestazioni affidabili e design curati, ogni prodotto suggerisce possibilità diverse, dalla visione di contenuti spettacolari al relax in cucina, passando per la gestione della casa e il gioco. Expert propone una selezione completa che rende lo shopping ideale per chi ama circondarsi di tecnologia e comfort.

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Tech per te e tutta la casa

Le offerte Expert attraversano l’intrattenimento visivo con l’HISENSE Smart TV 43″ 4K proposto a 229 euro, capace di valorizzare immagini nitide e colori intensi. La produttività prende forma con l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro, adatto a studio e svago digitale, mentre il gioco si anima con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, ideale per condividere sfide leggere. La telefonia di fascia alta è rappresentata dall’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro, tra stile e prestazioni equilibrate.

Per gli ambienti domestici spiccano da Expert la CANDY Cy12erkit compatta a 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a 379 euro, pensate per organizzare gli spazi con praticità. La pulizia beneficia della DYSON V11 Advanced con tecnologia a 14 cicloni a 399 euro. In cucina trovano spazio il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro, per preparazioni rapide e aromatiche. Fare shopping diventa così un piacere!