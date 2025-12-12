Expert: magie di offerte di Natale tra chicchi e aromi di caffè

Quando arrivi da Expert in questo periodo, l’atmosfera ti avvolge subito con quell’aria speciale che precede le feste natalizie. È il momento perfetto per dedicarti a ciò che ti piace davvero, scegliendo qualcosa che possa rendere più piacevole ogni tua pausa, soprattutto se ami l’espresso in tutte le sue varianti. In negozio scopri un assortimento che abbraccia diverse esigenze, dalla comodità delle capsule alle preparazioni più ricercate con macchine automatiche e manuali.

I modelli presenti ti permettono di scegliere liberamente ciò che preferisci, passando dalla semplicità di utilizzo alla precisione della regolazione. Tutte le proposte sono pensate per darti un’idea concreta della qualità che puoi portare nella tua cucina. Se stai preparando i regali o vuoi premiarti con qualcosa di speciale, questo è il momento giusto per valutare con calma, lasciandoti guidare dall’aroma che più ti rappresenta. Le offerte Expert dedicate al caffè rendono il clima natalizio ancora più intenso, invitandoti a concederti una scelta che valorizza ogni tua pausa.

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Scopri le migliori occasioni ora da Expert

Nella selezione che Expert ti propone trovi la DE LONGHI Rivelia, macchina automatica da 699 euro, capace di offrire un’esperienza curata grazie al sistema di regolazione e al display TFT. Se preferisci una soluzione altrettanto versatile, la DE LONGHI Magnifica Evo Next è disponibile a 499 euro, ideale per ottenere un risultato costante con diverse miscele. Per chi ama le cialde, la POLTI Coffea S15G compatibile con formati da 44 mm arriva a 99,90 euro, pratica e compatta.

Sempre nel segmento manuale, la DE LONGHI La Specialista Arte EC9155.MB è proposta a 499 euro, pensata per chi desidera personalizzare ogni estrazione. Passando alle capsule, la LAVAZZA 18000519 è disponibile da Expert a 79,90 euro, mentre la DIDIESSE Darkside bronzo mantiene lo stesso prezzo di 79,90 euro. Se cerchi qualcosa di più ricercato, la LAVAZZA Deséa brown walnut LM950 è tua a 149,90 euro, mentre la LAVAZZA Smeg red completa la gamma a 199,90 euro, unendo stile e solidità.