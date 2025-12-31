Expert FUORI TUTTO: tecnologia esagerata a prezzi bassissimi

Con la fine del 2025, si aprono nuovi inizi e opportunità da cogliere con entusiasmo. È il momento perfetto per guardare avanti e rinnovare la casa e i dispositivi tecnologici con Expert, preparando un 2026 ricco di energia e praticità. Perché non approfittare di questo periodo per fare acquisti intelligenti e portare innovazione tra le mura domestiche? Lo shopping diventa un’occasione per ricominciare, per sperimentare soluzioni moderne e accessibili senza rinunciare alla qualità.

Quali esperienze nuove possono nascere scegliendo il prodotto giusto al momento giusto? Le offerte pensate per la fine dell’anno permettono di coniugare convenienza e prestazioni, trasformando il semplice acquisto in un gesto che segna l’inizio di un percorso migliore. Chi non desidera iniziare l’anno con il vantaggio di strumenti affidabili e innovativi? Expert accompagna questo passaggio con promozioni pensate per tutti, valorizzando ogni scelta e rendendo accessibile la tecnologia più avanzata.

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Un 2026 con la tecnologia Expert

All’interno delle promozioni Expert trovano spazio prodotti pensati per ambienti diversi e stili di utilizzo distinti. La lavatrice HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale si distingue per solidità con un prezzo di 379 euro, mentre la CANDY Cy12erkit compatta è proposta a 349 euro. Per la pulizia domestica emerge la DYSON V11 Advanced senza sacco, dotata di tecnologia a 14 cicloni e contenitore da 0,76 litri, disponibile a 399 euro.

In cucina il microonde WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W sorprende a 139,90 euro, affiancato poi dalla macchina da caffè DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro. L’area entertainment comprende il HISENSE Smart TV 43″ 4K a 229 euro e l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro. Spazio anche al divertimento con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, mentre lo APPLE iPhone 15 128GB nero completa l’offerta a 599,90 euro, confermando la varietà delle promozioni Expert.