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Expert: Black Friday con offerte SHOCK sui migliori brand tech

Scopri le offerte imperdibili di Expert per tecnologia, casa e gaming con sconti unici e irresistibili questo Black Friday

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
Expert: Black Friday con offerte SHOCK sui migliori brand tech

Con Expert non parliamo solo di elettronica: televisori che sembrano finestre sul futuro, lavatrici che promettono di trasformare il bucato in magia e aspirapolvere così intelligenti che quasi ti senti in colpa a usarli. Il bello è che qui da Expert ogni prodotto ha il suo momento di gloria, e tu puoi scegliere dove mettere la tua attenzione, senza sentirti in colpa’. Preparati subito, perché queste offerte non dureranno per sempre e il tuo lato da cacciatore di sconti deve essere pronto. Tra un prezzo incredibile e un altro, potresti anche ritrovarti a fare il giro del negozio più volte solo per goderti lo spettacolo. Insomma, il Black Friday di Expert non è solo shopping, è un’esperienza da vivere come una piccola avventura tecnologica.

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Il tuo giro tra le offerte Expert

Appena metti piede nella sezione smartphone, Expert ti propone il SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB awesome black a 269,90 euro, perfetto per chi vuole prestazioni senza compromessi. Poco più in là, lo XIAOMI Redmi Note 14 midnight black a 149,90 euro ti invita a dare un salto di qualità senza rimpianti. Se invece il tuo obiettivo è il lavoro o lo studio, il LENOVO IP 3 notebook 15,6” a 449 euro diventa il tuo alleato ideale. Gli appassionati di gaming non possono lasciarsi scappare il gioco EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, mentre i fan delle console saranno rapiti dalla Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro.

Chi sogna immagini perfette troverà irresistibili la tv LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro e la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro, entrambe capaci di trasformare il salotto in un cinema personale. E per completare la casa con praticità, Expert pensa anche agli elettrodomestici: la Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro ti aiuterà a mantenere pulito ogni angolo, mentre la BOSCH Serie 4 lavatrice a carica frontale a 429 euro porterà ordine e freschezza in ogni bucato. Con Expert, ogni prodotto è un invito a sorridere e a concedersi un piccolo lusso tecnologico senza sensi di colpa.

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