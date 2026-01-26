Euronics: offerte MAXI per un risparmio ESPLOSIVO

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 La perfezione è qui

Se Shrek ci ha insegnato qualcosa, è che anche nel più piccolo dei regni si possono trovare grandi sorprese, anche nelle paludi più nascoste. Euronics porta questa magia nella tua casa con offerte incredibili su tecnologia, intrattenimento e audio di alta qualità. Dalla sala cinema al salotto, ogni prodotto è pensato per farti vivere esperienze straordinarie senza spendere una fortuna. Immagina di guardare film con colori brillanti, ascoltare musica ovunque con cuffie e speaker potenti, o immortalare ogni momento delle tue avventure con una GoPro. Con Euronics, il divertimento non ha confini: come dice Shrek, “Meglio brutto e felice che bello e triste”, qui il bello e il conveniente convivono perfettamente. Preparati a trasformare il tuo spazio in un regno tecnologico di emozioni e innovazione, dove ogni gadget diventa protagonista di momenti indimenticabili.

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La perfezione è qui

Da Euronics il grande schermo prende vita con il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″ UE98DU9070UXZT-GRAPHITE BLACK a €1699, ideale per chi ama lo spettacolo in formato gigante. Per chi cerca qualcosa di più compatto ma potente, l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ 75A69N-NERO è disponibile a €599, mentre gli amanti della perfezione delle immagini non possono lasciarsi sfuggire l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 65A86N 120Hz-NERO a €1099.

L’intrattenimento audio è assicurato con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W.CE7-Bianco a €149, gli Auricolari Bluetooth WFC510L.CE7-Blu a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B.CE7-Nero a €39,90, perfetti per ascoltare musica ovunque. Chi sogna il cinema in casa può scegliere i Videoproiettori EPSON EF-72-Rovere a €1259 e EF-61G-Verde ghiaccio a €699, mentre chi ama l’avventura troverà la GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION (-RW)-Nero a €409, pronta a catturare ogni attimo con dettagli straordinari. Euronics trasforma la tecnologia in emozione, convenienza e pura magia, proprio come nei mondi più incantati che adoriamo.