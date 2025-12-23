Euronics MAXI OFFERTE: ecco le nuove promo per un Natale unico e speciale

Il Natale è fatto di piccoli rituali: l’albero che prende vita, la carta che fruscia, l’attimo prima di aprire un pacco. Da Euronics questa attesa diventa ancora più intensa. Ti guardi intorno e inizi a pensare a chi riceverà quel regalo, a cosa proverà. Non è forse questo il bello? Euronics trasforma la scelta in un momento speciale, dove ogni proposta sembra aspettarti. Le vetrine raccontano storie di tecnologia e casa, mescolate al calore delle feste. Ti sorprendi a sorridere mentre immagini la reazione di chi ami. Natale è anche questo: trovare qualcosa che parli per te. Euronics riesce a farlo con naturalezza, lasciandoti libero di scegliere ciò che senti più vicino. Alla fine, quello che conta è l’emozione che nasce quando il pacco si apre.
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Regali Euronics da ricordare
Tra le proposte Euronics, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G 8+256G a 199 € è un’idea che conquista subito. Sale l’entusiasmo con il Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 128 GB a 259 €, perfetto per rilassarsi durante le feste. Chi ama il suono apprezzerà il Motorola Edge 60 Neo con Moto Buds a 399 €, mentre chi sogna immagini spettacolari resterà colpito dal Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 34″ a 699 €. Il Natale passa anche dalla casa: l’Epson Ecotank ET-3850 a 369 € unisce praticità e stile, l’LG Forno incasso elettrico Instaview a 999 € aggiunge carattere, e l’LG Frigorifero 4 porte 508L a 1699 € completa l’atmosfera. Al polso, l’Amazfit Bip 6 a 69,90 € regala un tocco smart. Infine, l’iPad Air 11″ Wi-Fi 128GB (2025) a 579 € chiude il cerchio. Quale regalo finirà sotto il tuo albero? Con Euronics, scegliere fa parte della festa.