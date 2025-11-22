Home » News » Euronics: Black Friday ESPLOSIVO tra tecnologia e GRANDI SORPRESE
News

Euronics: Black Friday ESPLOSIVO tra tecnologia e GRANDI SORPRESE

Scopri tutte le offerte irresistibili di Euronics per il Black Friday e lasciati travolgere da tecnologia e convenienza incredibile

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
euronics offerte

Benvenuto nel Black Friday di Euronics, il luogo dove la tecnologia ti sorride e i prezzi sembrano uno scherzo troppo bello per essere vero. Hai mai visto un Apple Watch Series 11 ad un costo davvero basso? O un Dyson Airwrap che sembra dirti “provi a fare i capelli da professionista”? Da Euronics, tutto questo è realtà e puoi quasi sentire le AirPods Pro 3 sussurrarti playlist natalizie mentre passi. Ogni angolo nasconde una sorpresa: il tuo iPad 11″ preferito potrebbe saltarti incontro come un cucciolo felice, quasi, la Smart TV LG OLED UHD 4K ti aspetta come il cinema a casa tua e perfino il kit Logitech MK295 Silent Bianco promette la pace in ufficio o in salotto. Preparati a, stupirti e soprattutto a riempire il tuo carrello senza rimpianti: Euronics ha trasformato il Black Friday in un’avventura da raccontare.

Accedi a offerte Amazon irresistibili e codici promozionali unici. Iscriviti a Codiciscontotech [clicca qua subito] e Tecnofferte [entra qui sopra] e trasforma lo shopping in un’esperienza divertente e conveniente.

Offerte da non perdere con il Black Friday Euronics

In questo Black Friday, Euronics ti accoglie con un panorama di offerte mozzafiato. L’HP Laptop 15-FC0080NL è tuo a € 489, pronto a diventare il tuo alleato digitale. Se sogni un mondo di musica, le AirPods Pro 3 ti aspettano a € 239, perfette per portare ogni melodia ovunque. Gli appassionati di tecnologia mobile non possono perdersi il Samsung Galaxy A56 5G 256 GB, disponibile a € 349, mentre chi vuole guardare film e serie come al cinema potrà ammirare la Smart TV LG OLED UHD 4K 65″ a € 1.199, una vera regina del salotto.

Da Euronics, anche la bellezza domestica è in primo piano: lo Styler Dyson Airwrap i.d. ti conquisterà a € 499, mentre l’iPad 11″ Wi-Fi 256 GB (2025) in rosa splende a € 469 tra le mani dei più tecnologici. Non mancano gli alleati del pulito: la Dreame H14 PRO VM Combo è a € 299, pronta a semplificarti la vita. Infine, il kit Logitech MK295 Silent Bianco, ideale per chi ama silenzio e precisione, completa il quadro a € 26,90. Ogni prodotto da Euronics non è solo tecnologia, ma una piccola festa di convenienza e stile, capace di rendere il tuo Black Friday spettacolare come un applauso a scena aperta.

volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
volantino black friday euronics
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Focus Mode