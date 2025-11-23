Euronics: Black Friday da URLO tra offerte straordinarie e prezzi STRACCIATI

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Immaginate di entrare in un mondo dove i vostri desideri tecnologici diventano realtà e il carrello cresce da solo come per magia. Questo è il Black Friday da Euronics, dove la folla non spaventa, ma entusiasma. Ogni passo tra le corsie è come un gioco di scoperta: Apple Watch, Dyson Airwrap, iPad, Smart TV ed altro! Da Euronics, non c’è bisogno di gareggiare o di avere strategie segrete: ogni prodotto è lì per voi, pronto a farvi sentire speciali. Il vostro ufficio sarà più silenzioso con il kit Logitech MK295 Silent Bianco ed il vostro salotto più cinematografico con la Smart TV LG OLED UHD 4K 65“. Potrete passare ore a curiosare senza mai annoiarvi, perché ogni angolo del negozio è un invito a sognare ad occhi aperti. Euronics ha trasformato il Black Friday in un’esperienza, un’avventura da vivere e raccontare a chiunque ami la tecnologia e il buon risparmio.

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Le promozioni più incredibili targate Euronics

Durante il Black Friday, da Euronics troverete il Samsung Galaxy A56 5G 256 GB a € 349, perfetto per chi non vuole rinunciare alla velocità e allo stile. Le AirPods Pro 3 vi conquisteranno a € 239, mentre il kit Logitech MK295 Silent Bianco è ideale a € 26,90. Non potete perdervi la Dreame H14 PRO VM Combo a € 299, così come l’HP Laptop 15-FC0080NL a € 489, pensato per chi lavora e studia senza compromessi.

Da Euronics, anche il piacere di guardare film è al top: la Smart TV LG OLED UHD 4K 65″ a € 1.199 e la Haier Smart TV MINI LED UHD 4K 55″ a € 549 trasformano ogni stanza in un cinema personale. Per chi ama la tecnologia portatile, l’iPad 11″ Wi-Fi 256 GB (2025) in rosa è disponibile a € 469, e lo Styler Dyson Airwrap i.d. vi aspetta a € 499 per coccolare i vostri capelli con stile. Ogni prodotto da Euronics vi regala convenienza, praticità e quel tocco di magia del Black Friday che rende ogni acquisto speciale.