AliExpress, da acquistare subito questo smartphone REDMI low cost

REDMI, azienda nata da una costola di Xiaomi, si contraddistingue da sempre come una realtà capace di mettere sul mercato prodotti economici, ma comunque molto validi per quanto riguarda le prestazioni e le specifiche tecniche effettivamente proposte al pubblico. In questi giorni su AliExpress è possibile approfittare di uno sconto molto interessante applicato direttamente sul Redmi 8A, un prodotto disponibile sul mercato da qualche anno, ma comunque più che sufficiente in termini di prestazioni e specifiche tecniche generali.

Il display è relativamente piccolo, parliamo di un pannello da 6,22 pollici di diagonale, con risoluzione di 720 x 1520 pixel, è un IPS LCD che si appoggia a una densità di 270 ppi, fermo restando avere 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass 5 e nel complesso una resa più che discreta. Per quanto riguarda il processore, sotto il cofano si può trovare un Qualcomm Snapdragon 439, octa-core con una frequenza di clock che si ferma a 1,95GHz, ma comunque affiancato da: GPU Adreno 505, una configurazione con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 512GB).

Molto limitato è invece il comparto fotografico, precisamente nella parte posteriore può trovare posto un singolo sensore da 12 megapixel, con apertura F1.8. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 8 megapixel con apertura F8.

AliExpress, una promozione imperdibile sullo smartphone Redmi

Ciò che contraddistingue il prodotto di cui vi stiamo parlando da tutti gli altri, è chiaramente il suo prezzo di vendita, considerando che al giorno d’oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 46,58 euro, partendo da un listino di 78,86 euro. Lo potete acquistare subito a questo link.

Da notare, come sempre, che la spedizione in questo caso viene effettuata direttamente dall’Italia, con consegna a domicilio con Poste Italiane. E’ prevista la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 90 giorni dalla ricezione del prodotto.