Esselunga: speciali occasioni di dicembre su tantissima tecnologia

Dicembre porta sempre un’atmosfera particolare, fatta di luci, attese e piccoli gesti che assumono un valore più intenso. È il periodo in cui inizi a pensare ai doni per le persone che ami e a ciò che potrebbe migliorare i tuoi spazi, semplificare alcune attività o rendere più confortevoli i momenti che ami concederti. In questo clima, Esselunga presenta una selezione variegata pensata per offrirti opportunità utili e adatte anche alle sorprese da mettere sotto l’albero.

Che tu stia cercando un articolo pratico, un dispositivo per concederti relax, una proposta dedicata alla cura personale o un’idea tecnologica in grado di valorizzare un’occasione speciale, le proposte ti permettono di trovare spunti senza complicazioni. L’arrivo delle festività rende ancora più interessante la possibilità di scegliere prodotti che uniscono funzionalità, cura dei dettagli e un rapporto qualità-prezzo ben calibrato. È un momento magico in cui a volte si cerca più di sorprendere che risparmiare anche se il proprio budget non lo permette, almeno così si pensa finché non si ha a che fare con le promo uniche di Esselunga.

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Proposte utili per dicembre da Esselunga

Nel reparto dedicato trovi l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power da Esselunga a 123,99 €, ideale per una gestione accurata degli ambienti. Per il benessere personale Esselunga propone la pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 €, mentre per la cura dei capelli puoi scegliere il phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 €. Gli estimatori del caffè apprezzano la macchina Jolie Evo Lavazza a 78,99 €. Per la tecnologia da polso è disponibile lo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 €. Per la casa trovi inoltre la stampante HP Deskjet a 39,99 € e il giradischi Victrola solo da Esselunga a 49,99 €, esclusivo dello store. La proposta data da Esselunga si chiude con le cuffie JBL Tune a 27,99 € e con gli smartphone Samsung Galaxy A17 a 198 €, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 €.