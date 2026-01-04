Esselunga: smartphone SAMSUNG ora ad un costo IMPERDIBILE

Le promozioni di Esselunga rendono fare acquisti più divertente e interessante, trasformando la visita allo store in un’occasione per scoprire novità e prodotti tecnologici di ogni tipo. Chi si avvicina agli scaffali può curiosare tra diverse opzioni, confrontare modelli e approfittare di offerte che mettono in evidenza qualità e prestazioni. Tra le promozioni dedicate alla telefonia, c’è una scelta sorprendentemente ampia, ricchissima, con smartphone adatti a gusti diversi e accessori imperdibili. Esselunga non è dunque solo un supermercato, ma nasconde grande potenziale tecnologico, con offerte eccezionali dedicate ai grandi elettrodomestici e a tutti quei device che utilizziamo ogni giorno. I costi sono eccezionalmente tagliati e i brand presentati sono tantissimi. Questa volta l’occhio cade su un modello Samsung, pazzesco, uno smartphone che possiede ogni caratteristica desiderabile.

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Esselunga lancia una promo Samsung eccezionale

Tra le proposte spicca il Samsung Galaxy A16, protagonista delle iniziative dedicate alla telefonia. Il dispositivo propone un display da 6,7″ che valorizza immagini definite e consultazione piacevole, supportato dal sistema operativo Android sinonimo di stabilità. Il processore Exynos 1330 da 2,1 GHz offre reattività costante, mentre la tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel garantisce scatti equilibrati. La fotocamera frontale da 13 Mpixel accompagna videochiamate nitide, affiancata da 4 GB di RAM per un utilizzo scorrevole. Completa il quadro la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, pensata per lunghe giornate. Allora quanto costa questo modello tanto speciale ora da Esselunga? Solo 139 euro. L’insieme delle caratteristiche rende il Samsung Galaxy A16 una scelta certamente interessante, inserita con coerenza tra le promozioni dello store. Tu lo comprerai? Devi solo andare sul sito Esselunga e cercare lo store a te più vicino.