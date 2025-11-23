Esselunga: scoprite le offerte migliori di questo Black Friday

Benvenuti nel regno di Esselunga! Qui il Black Friday non è solo una data sul calendario, ma un vero spettacolo. Da Esselunga, ogni prodotto vi invita a partecipare a una danza sincronizzata di comfort, risparmio e tecnologia. Tra un giro di carrello e una risata, vi accorgerete che scegliere un elettrodomestico può essere divertente quanto trovare il vostro snack preferito in offerta. Gli scaffali si trasformano in un palcoscenico: l’asciugatrice SAMSUNG vi cattura con il suo fascino, il frigorifero doppia porta WHIRLPOOL vi osserva, silenzioso ma indispensabile e la lavasciuga HOOVER vi offre il massimo della comodità. Non dimenticate, cari amici, che ogni device da Esselunga racconta una storia di qualità e convenienza. Non credevate che questo store potesse darvi questi prodotti? Ora vi ricrederete, lo fa e lo fa anche in grande stile ma con prezzi assurdamente mini.

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Esselunga ed il suo grande risparmio

Da Esselunga, il frigorifero combinato HAIER apre le danze a 459 euro, seguito dalla lavatrice Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro che incanta con la sua efficienza. La lavasciuga HOOVER a 449 euro conquista il pubblico con la sua praticità. Accanto, l’asciugatrice HAIER a 579 euro mostra classe e precisione. Il frigorifero combinato SAMSUNG non si fa attendere a 599 euro, promettendo freschezza infinita. La lavatrice HAIER brilla a 549 euro, mentre la lavatrice DAYA vi sorprende a 229 euro. L’asciugatrice SAMSUNG affascina con la sua sicurezza a 529 euro, seguita dalla lavatrice HOOVER a 349 euro e dall’asciugatrice HOOVER a 459 euro. Infine, il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL chiude lo spettacolo a 349 euro. Ogni elettrodomestico da Esselunga è pronto a rendere la vostra casa più comoda e stilosa in questo Black Friday.