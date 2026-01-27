Esselunga: promo entusiasmanti in scadenza questa settimana

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Elettrodomestici top a prezzo super

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Elettrodomestici top a prezzo super

Nel reparto dedicato di Esselunga, la lavatrice DAYA al prezzo superbo di 229 euro conquista al primo sguardo con la sua velocità sorprendente e i comandi intuitivi, perfetta per un bucato rapido e senza pensieri. Accanto, il frigorifero combinato DAYA al costo estremamente conveniente di 199 euro stupisce con la gestione intelligente degli spazi e ripiani ordinati che tengono tutto sotto controllo.

Chi ama i grandi marchi non può perdersi la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro, che garantisce affidabilità costante e cicli equilibrati, assicurando risultati sempre uniformi. La asciugatrice WHIRLPOOL, al costo stracciato di 479 euro, sorprende per la sua rapidità formidabile e il comfort immediato, rendendo i tessuti pronti in pochissimo tempo. Gli amanti della potenza e della durata apprezzeranno la lavatrice HOOVER a 349 euro, davvero unica e introvabile, mentre il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro seduce con design contemporaneo, superfici eleganti e controlli semplici, portando stile e carattere nella tua cucina. Punta su Esselunga e fai vincere la tua casa!