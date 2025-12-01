Esselunga: occasioni d’inverno imperdibili per un Natale super

Da Esselunga non sono solo ribassi, ma opportunità per scegliere articoli perfetti da mettere sotto l’albero o da destinare a chi si vuole sorprendere con qualcosa di utile e ben fatto. L’ampia selezione proposta dallo store offre la possibilità di individuare prodotti adatti a esigenze diverse, spaziando dalla tecnologia alla cura della casa, fino agli accessori pensati per il benessere. La cura che Esselunga dedica a ogni dettaglio, dai reparti ai servizi, si riflette anche nella scelta delle offerte. Ogni proposta mira ad affiancare il cliente nel periodo in cui la ricerca del regalo ideale può diventare impegnativa. Presso Esselunga, invece, trova risposte concrete, prezzi interessanti e un assortimento che mette a disposizione articoli moderni, affidabili e piacevoli da scoprire. La magia delle feste, unita alla capacità dello store di offrire occasioni vantaggiose, rende questa stagione il momento perfetto!

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Le offerte dedicate agli acquisti di fine anno di Esselunga

Nel reparto dedicato alle promozioni spicca l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power da Esselunga a 123,99 euro, ideale per una casa sempre in ordine. Per il benessere personale da Esselunga è disponibile la pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 euro, mentre chi vuole prendersi cura dei capelli trova il phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 euro. Gli appassionati di caffè possono scegliere la macchina Jolie Evo Lavazza a 78,99 euro e chi cerca un valido dispositivo da polso può puntare su Amazfit Bip 6 a 64,90 euro. Per la casa Esselunga propone anche la stampante HP Deskjet a 39,99 euro, affiancata dal suggestivo giradischi Victrola, venduto esclusivamente presso Esselunga, a 49,99 euro, ideale per chi ama il suono caldo dei vinili.

Tra gli accessori spiccano le cuffie a padiglione JBL Tune da Esselunga a 27,99 euro, mentre sul fronte smartphone le scelte sono tre: Samsung Galaxy A17 a 198 euro, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 euro e Samsung Galaxy S25 FE a 448 euro. Un insieme di proposte pensate per portare valore e qualità negli acquisti di fine anno, confermando l’impegno di Esselunga nel rendere ogni visita una scoperta conveniente e piacevole.