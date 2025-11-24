Esselunga: Black Friday sui grandi elettrodomestici più utili e ricercati

Non tutti i Black Friday sono uguali: Esselunga ha trasformato questo evento in qualcosa di unico. Qui, tra scaffali ordinati e offerte curate, il Black Friday non è solo un momento di shopping frenetico, ma una vera esperienza: ogni elettrodomestico, ogni etichetta e ogni promozione racconta la cura e l’attenzione che Esselunga dedica ai suoi clienti. Da Esselunga, la corsa al risparmio diventa un gioco elegante e divertente. Non ci sono solo prezzi bassi, ma anche qualità, affidabilità e prodotti scelti per migliorare la vita. La magia del Black Friday da Esselunga sta nel riuscire a combinare la convenienza con la sicurezza di acquistare articoli che dureranno nel tempo. È un’occasione speciale per aggiornare la casa, rendere il bucato più semplice e organizzare meglio gli spazi, senza mai rinunciare a stile e comfort. Esselunga sa cosa dare e stavolta ha un volantino solo tech e dedicato agli elettrodomestici che non si può assolutamente ignorare! Pronto a scoprire le promo? Sono davvero spaziali e con costi unici.

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Elettrodomestici iper top sa Esselunga

Da Esselunga, la lavatrice HAIER domina la scena a 549 euro, seguita dall’asciugatrice SAMSUNG a 529 euro. La lavatrice Crystal Clean SAMSUNG si presenta a 389 euro, pronta a rivoluzionare il bucato quotidiano. La lavasciuga HOOVER offre praticità a 449 euro, affiancata dall’asciugatrice HOOVER a 459 euro. Il frigorifero combinato HAIER garantisce funzionalità e spazio a 459 euro, mentre il frigorifero combinato SAMSUNG si mostra a 599 euro. La lavatrice DAYA è disponibile a 229 euro, perfetta per piccoli spazi, mentre il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL completa la parata a 349 euro. Da Esselunga, ogni elettrodomestico invita a vivere la casa con stile e comodità, rendendo questo Black Friday un’esperienza speciale e conveniente.