Esplode in Cina il fenomeno del “vibe coding”: l’app LingGuang supera 2 milioni di download in meno di una settimana

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L’intelligenza artificiale continua a ridefinire anche il mondo dello sviluppo software, e il più recente esempio arriva dalla Cina, dove un’applicazione chiamata LingGuang, realizzata da Ant Group (il colosso fintech affiliato ad Alibaba), sta registrando numeri impressionanti: 2 milioni di download in soli sei giorni, scalando le classifiche dell’App Store cinese fino al primo posto tra le utility gratuite e al settimo nella categoria generale.

Cos’è il “vibe coding” e perché sta spopolando

Il “vibe coding” è un nuovo paradigma di sviluppo che abbatte la barriera della programmazione tradizionale: si tratta di creare software e app intere usando solo prompt linguistici, senza scrivere una riga di codice. È sufficiente descrivere in linguaggio naturale ciò che si vuole ottenere, e l’AI genera automaticamente il codice, l’interfaccia grafica e le risorse necessarie.

LingGuang si inserisce proprio in questo contesto e sta facendo parlare di sé per la rapidità e la precisione dei risultati. Secondo Ant Group, gli utenti medi compiono circa sei iterazioni di prompt per rifinire le proprie applicazioni, un livello di interazione sorprendente che suggerisce un elevato grado di personalizzazione.

Come funziona LingGuang

L’app consente di creare applicazioni complete partendo da un semplice comando in chat. A differenza di molti strumenti concorrenti, non si limita a generare il codice sorgente, ma produce anche asset grafici, elementi UI e risorse multimediali, restituendo un pacchetto eseguibile pronto per la distribuzione.

La struttura è quella classica dei chatbot multimodali: il sistema interpreta i prompt testuali, elabora la logica di funzionamento e propone una versione beta dell’app, che l’utente può successivamente modificare o migliorare con nuove richieste. Il modello di base di LingGuang è stato sviluppato internamente da Ant Group e sfrutta un LLM di tipo multimodale, in grado di gestire input testuali, visivi e sonori.

Dietro il progetto: l’ex Google engineer Cai Wei

Il principale architetto della piattaforma è Cai Wei, ex ingegnere di Google, che ha iniziato lo sviluppo di LingGuang a marzo 2025 con un piccolo team specializzato in machine learning e user experience. L’obiettivo dichiarato è rendere lo sviluppo software accessibile anche ai non addetti ai lavori, aprendo la strada a un nuovo mercato di “creatori digitali” che possono realizzare app funzionali in pochi minuti.

Un fenomeno con implicazioni globali

Il successo di LingGuang si inserisce in un trend internazionale che vede una crescita esponenziale degli strumenti di programmazione assistita da AI. La statunitense Replit, ad esempio, ha superato i 100 milioni di dollari di fatturato nel 2025, dieci volte rispetto all’anno precedente, dimostrando che la democratizzazione del coding è una direzione ormai tracciata.

In Cina, però, l’adozione è ancora più rapida: la combinazione tra ecosistemi chiusi, piattaforme cloud integrate e l’enorme bacino di sviluppatori e startup locali ha creato un terreno fertile per l’esplosione del vibe coding. LingGuang è oggi vista come la risposta asiatica a ChatGPT e Gemini, ma con una vocazione più produttiva che conversazionale.