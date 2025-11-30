Energia solare e mini-nucleare insieme: una strategia ibrida che riduce i costi

L’idea di unire energia solare e nucleare modulare non appartiene più soltanto alla teoria. Un team di ricercatori della Guangdong Power Grid ha sviluppato un modello di microgrid capace di integrare fotovoltaico, reattori compatti e sistemi di accumulo gestiti da una piattaforma intelligente. Al centro del progetto c’è un sistema di controllo che unisce ottimizzazione “distributionally robust” e reinforcement learning, permettendo alla rete di reagire ai cambiamenti, gestire le incertezze e migliorare il proprio comportamento nel tempo.

Energia più economica e meno emissioni: i risultati della microgrid ibrida

Parliamo di una sorta di cervello digitale progettato per garantire continuità ed efficienza energetica anche in condizioni imprevedibili. La microgrid simulata fornisce energia a un’area industriale e a una zona residenziale, integrate da 40MW di capacità solare e da un reattore da 100MW in grado di modulare rapidamente la potenza. A supporto operano una batteria agli ioni di litio da 20MWh, un generatore di backup e un impianto di idrogeno da 15 tonnellate destinato agli accumuli di lunga durata. La flessibilità del reattore, capace di lavorare anche a carichi ridotti, rende l’intero sistema più armonico e reattivo rispetto ai reattori nucleari tradizionali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I risultati della simulazione annuale parlano chiaro. Con questa gestione mista l’energia prodotta risulta più economica, con una riduzione dei costi operativi pari al 18,7%. Le emissioni si abbassano del 37% e la resilienza della microgrid cresce fino a garantire l’alimentazione dei carichi critici in oltre il 98% delle condizioni analizzate, anche durante eventi meteorologici instabili. La “collaborazione” tra batterie e idrogeno si rivela decisiva, poiché le batterie gestiscono i picchi di breve periodo, mentre l’idrogeno permette un bilanciamento stagionale dell’energia, riducendo al minimo l’uso del generatore tradizionale.

Il sistema di gestione tiene conto anche dei comportamenti dei consumatori, attivando meccanismi di demand response per spostare la domanda nei momenti di maggiore disponibilità. L’intero progetto utilizza strumenti open source come Pyomo insieme al solver Gurobi, dimostrando che anche con software accessibile è possibile simulare infrastrutture energetiche complesse. Questo modello non rappresenta ancora un impianto pronto per la produzione, ma fanno pensare ad una strategia chiara. Una in cui solare e mini-nucleare possono collaborare per offrire energia più pulita, più stabile e più economica.