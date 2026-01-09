Elon Musk: nel 2026 robot umanoidi e chip neurali entrano nella fase industriale

In questi giorni Elon Musk, intervenendo in un podcast ospitato dal canale Moonshots e guidato da Peter Diamandis, ha scelto di trasformare la chiusura del round per xAI in un messaggio più ampio, quasi programmatico. Nella sua lettura, la tecnologia non starebbe semplicemente accelerando, avrebbe già superato la soglia oltre la quale l’intelligenza artificiale avanza con una spinta autonoma, difficile da sciogliere e impossibile da “riportare indietro”.

L’ imprenditore sostiene infatti che la combinazione tra algoritmi più raffinati, potenza di calcolo e quantità di dati disponibili produce effetti a catena che finiranno per toccare settori molto concreti, dal modo in cui lavoriamo alle cure mediche, fino alle regole di funzionamento della società. Il 2026 sarà così l’anno in cui AI e robotica smettono di essere promesse da demo e iniziano a circolare davvero, in numeri che contano, con un impatto che non resta confinato ai laboratori e alle conferenze.

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Musk punta su Optimus e Neuralink: produzione di massa e medicina “aumentata”

Il cuore dell’annuncio, però, non sta tanto nella filosofia quanto nelle cose che Musk dice di voler mettere su strada. Da un lato c’è Optimus, il robot umanoide di Tesla, un prodotto destinato a diventare la scommessa principale dell’azienda. La terza generazione, attesa nei primi mesi del 2026, dovrebbe concentrarsi su ciò che finora ha frenato molti progetti simili, come mani più abili, movimenti più precisi, una destrezza sufficiente a gestire compiti non banali.

Musk parla apertamente di produzione di massa già da aprile, con l’ambizione di arrivare a volumi enormi nell’arco di poco tempo, immaginando impieghi che vanno dall’industria alla sanità, dove la presenza di macchine autonome potrebbe alleggerire carichi di lavoro e standardizzare procedure. Dall’altro lato c’è Neuralink, che si preparerebbe a una fase di fabbricazione ad alto volume dei suoi impianti cerebrali, con interventi sempre più automatizzati.

In questo contesto si inserisce anche Blindsight, il progetto che punta a restituire la vista, persino a chi non l’ha mai avuta, con i primi test clinici sull’uomo indicati come passaggio cruciale. Musk, come spesso accade, lega tutto a un’idea quasi morale della ricerca, curiosità, verità, promessa di prosperità diffusa. Ma tra entusiasmo e timore resta una domanda che pesa più delle altre, questa accelerazione porterà benefici distribuiti, oppure nuove fragilità difficili da governare?