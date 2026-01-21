Elon Musk acquista Ryanair, tra provocazione social e mossa reale

Quando Elon Musk lancia un sondaggio sui social, raramente passa inosservato. Questa volta il quesito è di quelli capaci di accendere il dibattito: acquistare oppure no Ryanair, il più grande vettore low cost europeo. Una domanda diretta, pubblicata su X, che in poche ore ha raggiunto decine di milioni di visualizzazioni e raccolto centinaia di migliaia di voti, con una netta prevalenza di pareri favorevoli.

Un sondaggio che sembra tutto tranne che casuale

Che si tratti di una reale intenzione o dell’ennesima provocazione firmata Musk resta da chiarire. Il personaggio, noto per mosse imprevedibili e uscite pubbliche fuori dagli schemi, ha già dimostrato in passato di usare i social anche come strumento di pressione o di reazione a decisioni non gradite. In questo caso, il contesto aiuta a leggere il sondaggio in modo meno superficiale.

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Nei giorni precedenti, infatti, Ryanair aveva escluso l’adozione di Starlink sui propri aerei, una scelta motivata apertamente dal suo amministratore delegato, Michael O’Leary.

Il nodo Starlink e lo scontro tra CEO

Secondo quanto dichiarato a Reuters, l’introduzione della connettività satellitare avrebbe comportato più svantaggi che benefici. L’antenna necessaria per collegarsi ai satelliti di Starlink inciderebbe sull’aerodinamica, con un aumento dei consumi stimato intorno al 2%. Un costo giudicato poco sensato per voli a corto e medio raggio, dove restare senza internet per una o due ore non viene considerato un problema reale.

Le dichiarazioni non sono state accolte bene da Musk, che ha definito O’Leary male informato. La risposta del CEO di Ryanair è stata ancora più dura, trasformando una discussione tecnica in uno scontro pubblico dai toni personali.

Da Starlink a Ryanair, l’idea che spiazza

In questo clima, il sondaggio su X assume un significato diverso. Se Ryanair non vuole Starlink, allora potrebbe essere Musk a voler Ryanair. Un’ipotesi che oggi resta sospesa tra provocazione e strategia, ma che dimostra ancora una volta come il confine tra comunicazione, business e spettacolo sia sempre più sottile quando entra in scena il fondatore di Tesla e SpaceX.