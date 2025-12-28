Elettricità in Italia a novembre: consumi in crescita e boom del fotovoltaico

Novembre ha lasciato il segno per gli italiani. L’energia consumata è aumentata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Allo stesso tempo, la produzione da fotovoltaico ha continuato a guadagnare consensi, nonostante un mese che storicamente non è a suo favore.

Non è un dato isolato, ma si inserisce in una tendenza che va avanti da mesi. Più elettricità è richiesta e più impianti rinnovabili sono chiamati necessari per coprire una parte del fabbisogno. Il quadro che emerge è quello di un sistema che cambia, lentamente ma in modo costante.

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Più domanda, soprattutto nei giorni feriali

L’aumento dei consumi elettrici si è concentrato soprattutto in determinati giorni della settimana. Un segnale che rimanda a una ripresa dell’attività produttiva e a un utilizzo più intenso dell’energia nei servizi e nelle abitazioni. Le temperature più basse hanno fatto la loro parte, ma non spiegano tutto.

Sempre più famiglie e imprese usano l’elettricità per funzioni che in passato erano affidate al gas. Pompe di calore, elettrodomestici più potenti, sistemi di climatizzazione evoluti: piccoli cambiamenti che, sommati, spostano in alto la curva della domanda.

Non si tratta di un balzo improvviso, piuttosto di una crescita graduale che rende evidente quanto il sistema elettrico sia ormai centrale nella vita quotidiana.

Il fotovoltaico tiene, anche fuori stagione

La sorpresa di novembre è il contributo del fotovoltaico. Pur con giornate più corte e meno irraggiamento, la produzione solare ha mantenuto un peso significativo. Questo è il risultato diretto dell’aumento degli impianti installati negli ultimi anni, soprattutto su edifici residenziali e industriali.

Il dato interessante non è solo quanto produce il solare, ma quando lo fa. Nelle ore centrali della giornata, il fotovoltaico riesce a coprire una fetta importante della domanda, alleggerendo il ricorso alle fonti tradizionali.

È un cambiamento silenzioso, ma concreto. Meno visibile di una nuova centrale, più diffuso e capillare.

Un sistema che va ripensato

Consumi in crescita e rinnovabili più presenti pongono però nuove sfide. La rete deve essere gestita con maggiore precisione, perché produzione e domanda non sempre coincidono. Serve flessibilità, accumulo, capacità di adattarsi a profili energetici sempre meno prevedibili.

Novembre, da questo punto di vista, è stato un mese istruttivo. Ha mostrato che il fotovoltaico non è più solo una risorsa stagionale e che l’elettricità sta diventando la vera spina dorsale del sistema energetico italiano.

Non è una rivoluzione improvvisa. È un processo che avanza per dati, mese dopo mese. E quelli di novembre lo confermano con una certa chiarezza.