ECOVACS: ultima occasione per acquistare un DEEBOT a prezzo scontato

La campagna promozionale di ECOVACS legata al Black Friday prosegue, e terminerà alle 23:59 del 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento anticipato delle scorte); per questo avete ancora poco tempo a disposizione per approfittare dei tantissimi sconti che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione per tutti i consumatori. Oggi vi proponiamo un riepilogo di ciò che potete trovare in offerta, con i corrispettivi link d’acquisto, in modo che non avete più scuse per non acquistare il vostro ECOVACS DEEBOT.

I robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT

I robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT in promozione sono davvero tanti e cercano di coprire più fasce di prezzo possibili: si parte dal top di gamma del momento, DEEBOT X11 OmniCyclone, in vendita a 999 euro (contro i 1.299 euro di listino) a questo link, passando poi per il DEEBOT X9 PRO OMNI, prodotto eccellente che di base costerebbe 1.499 euro, ma oggi può essere vostro a 799 euro cliccando qui, e il DEEBOT T80 OMNI, un modello di fascia media, ma di ottima qualità, disponibile a soli 499 euro a questo link (facendovi risparmiare 600 euro dal suo valore originario di listino). L’ultimo prodotto della selezione è il DEEBOT Mini, il più economico e piccolo, che costa solamente 299 euro (risparmio di 200 euro sul prezzo iniziale) e che può essere acquistato qui.

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I robot lavavetri WINBOT

ECOVACS, oltre che essere esperta produttrice di robot aspirapolvere, ha lanciato sul mercato anche la sua serie WINBOT, una categoria di robot dedicata alla pulizia dei vetri. In promozione possiamo trovare il top di gamma, WINBOT W2S OMNI, disponibile a 549 euro invece che 599 euro, e acquistabile qui, oppure la variante WINBOT MINI, il cui prezzo è sostanzialmente dimezzato rispetto al fratello maggiore, costa 249 euro (invece che 299 euro), collegandosi qui.

Il robot tosaerba GOAT A1600

L’ultimo dispositivo di cui vi parliamo è il robot tosaerba GOAT A1600, un prodotto adatto a tantissimi utenti che vogliono poter tagliare il proprio prato senza il minimo sforzo, mantenendo la solita ottima qualità dei prodotti ECOVACS. Il suo prezzo di listino sarebbe di 1499 euro, ma solamente per il periodo del Black Friday può essere acquistato qui a 799 euro.