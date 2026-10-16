DualSense Gran Turismo Limited Edition: 84,99 euro per i 30 anni

Sony ha presentato il DualSense Gran Turismo Limited Edition, una versione speciale del controller wireless di PS5 dedicata alla storica serie di corse targata PlayStation. L’annuncio cade in una giornata già piuttosto movimentata per chi gioca a Gran Turismo 7, visto che nelle stesse ore è arrivata anche la prima parte del corposo aggiornamento Spec IV. Il pad celebrativo sarà in vendita dal 10 dicembre al prezzo di 84,99 euro, mentre i preordini partiranno il 22 ottobre alle 10:00 sullo store ufficiale di PlayStation e presso gli altri rivenditori autorizzati.

Un controller pensato per i 30 anni di Gran Turismo

Il nuovo accessorio nasce per festeggiare i 30 anni di quello che da sempre si presenta come “The Real Driving Simulator” e prova a tradurre in forma fisica la passione e la cura tecnica che hanno accompagnato la saga fin dall’inizio. La base resta quella del classico modello bianco di PS5, eppure l’aspetto cambia in modo deciso. Sulle impugnature trovano posto icone e grafiche ispirate al mondo delle competizioni, mentre il touchpad viene attraversato da strisce racing che ricordano da vicino le livree delle vetture da gara.

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Anche la zona attorno alle levette analogiche è stata ripensata con una texture effetto fibra di carbonio, che compare pure sulla piastra frontale. L’obiettivo è richiamare i materiali e le finiture tipiche delle auto ad alte prestazioni, quelle che chi segue la serie conosce bene. Il risultato è un controller che non si limita a rendere omaggio al franchise ma ne incorpora alcuni elementi visivi capaci di evocarne subito l’identità, senza stravolgere però la forma e la sostanza del DualSense originale.

A raccontare l’ispirazione dietro il design è stato Kazunori Yamauchi, figura simbolo della serie, con parole piuttosto sentite: “Trent’anni fa, Gran Turismo è nato con la visione di condividere la bellezza e la gioia dell’automobile. Questo controller commemorativo celebra il viaggio che abbiamo condiviso insieme e sono profondamente grato a tutti coloro che continuano a ispirarci con la propria passione.” Un messaggio che mette al centro la comunità di appassionati cresciuta attorno al simulatore di guida nel corso di tre decenni.

Spec IV Parte 1, le novità in arrivo su Gran Turismo 7

Accanto al pad in edizione limitata, i giocatori possono già mettere le mani sulla Parte 1 dell’aggiornamento Spec IV, un pacchetto che allarga ancora l’offerta di Gran Turismo 7. L’update porta in dote sei nuovi veicoli e il circuito Sportsland SUGO, insieme a nuovi eventi per la modalità a giocatore singolo e a ulteriori ambientazioni per Scapes, la sezione dedicata agli scatti fotografici. Non mancano inoltre funzioni aggiuntive e una serie di miglioramenti generali pensati per rendere più comoda l’esperienza quotidiana in pista e nei menu.

Il capitolo più succoso riguarda naturalmente il garage, che si arricchisce di modelli molto diversi tra loro per epoca e carattere. Tra le novità spicca la Xiaomi Vision Gran Turismo, affiancata da un pezzo di storia come la Ferrari F355 Berlinetta ’94 e dalla Honda Civic Si Group A version ’87. Il pacchetto comprende poi la Mazda RX Vision GT3 Evo ’26, la Honda Stepwgn Spada Premium Line ’23 e la Citroën 2 CV 6 Charleston ’86.

Fonte: TecnoAndroid