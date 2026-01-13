Carreggiate allargate, ruote perfettamente allineate ai passaruota e appendici aerodinamiche pronunciate definiscono un colpo d’occhio radicale. La DS N°4 Taylor Made appare come una vettura da competizione omologata per la strada solo idealmente. Il concept trasforma la compatta francese in un manifesto estetico vicino al turismo elettrico da gara. Le superfici sono tese, i volumi estremizzati e l’assetto ribassato suggerisce prestazioni esasperate. La livrea gioca su sfumature di grigio e argento dal sapore tecnologico. Questa scelta cromatica è stata voluta direttamente da Taylor Barnard. Il giovane pilota britannico ha contribuito all’identità visiva del progetto. Il numero 77 in coda richiama il suo numero fortunato. Minigonne e diffusore posteriore adottano il nuovo materiale Craft Titanium.

Questa soluzione sostituisce la classica fibra di carbonio. L’effetto è futuristico e coerente con il motorsport elettrificato. Il risultato è un esercizio di stile puro, privo di compromessi produttivi. La N°4 Taylor Made non è pensata per la serie. Il suo obiettivo è comunicare una direzione stilistica estrema. Ogni dettaglio enfatizza il legame con la pista e con l’innovazione tecnica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

DS Taylor made N°4 Concept: dal concept alla pista, passando per la Formula E

Il prototipo è stato presentato come protagonista allo stand DS del Salone di Bruxelles. Deriva dalla N°4, ultimo modello introdotto dal marchio premium francese. DS appartiene all’orbita Stellantis e punta a rafforzare la propria identità sportiva. Il concept nasce per celebrare l’ingresso di Taylor Barnard nel team DS Penske Racing. Il pilota è tra i protagonisti della stagione 2025 di Formula E. La vettura diventa così un ponte tra competizioni e modelli stradali. DS utilizza il linguaggio del design per raccontare il proprio impegno sportivo. La Taylor Made anticipa la nuova gamma Performance Line.

Questa futura linea trarrà ispirazione diretta dalla monoposto DS E-Tense FE25. Il progetto non annuncia specifiche tecniche o prestazioni misurabili. Comunica piuttosto una visione. DS intende trasferire emozioni e stile della Formula E nelle auto di domani. Il concept rafforza l’immagine del marchio nel panorama elettrico premium. L’auto diventa un simbolo narrativo più che un prodotto. La presenza di Barnard sottolinea il dialogo tra piloti e designer. La N°4 Taylor Made racconta un momento preciso della storia DS. Un momento fatto di sperimentazione, sport e identità visiva.