Droni e robot al servizio della sicurezza militare USA

Il passaggio verso l’automazione nel settore della difesa non è solo una questione di gadget tecnologici all’avanguardia. Rappresenta un cambiamento profondo nel modo in cui si concepisce la sicurezza di chi sta al fronte. A tal proposito, l’idea di mandare un essere umano in una zona contaminata da agenti chimici o radiazioni, protetto solo da una tuta che per quanto avanzata rimane vulnerabile, appare oggi quasi anacronistica. Ed è proprio qui che si inserisce la nuova strategia dell’esercito statunitense, che sta investendo in sistemi robotici capaci di fare il “lavoro sporco” senza che un solo soldato debba rischiare la vita.

Droni e robot intervengono nella sicurezza dell’esercito statunitense?

Fino a non molto tempo fa, una minaccia CBRN (acronimo che racchiude pericoli chimici, biologici, radiologici e nucleari) significava procedure lentissime, stress psicofisico ai limiti della sopportazione e una costante incertezza sui dati raccolti. Oggi, invece, si sta entrando in un’era dove la tecnologia non è più un semplice supporto, ma un vero e proprio compagno d’armi intelligente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un esempio di tale evoluzione è il progetto CSIRP. Non si tratta solo di mettere dei sensori su un robot, ma di creare un ecosistema integrato dove i dati fluiscono verso i centri di comando. Il drone SkyRaider, per citarne uno, può volare in spazi angusti, superare ostacoli complessi e, cosa ancora più incredibile, continuare la sua missione anche se perde il segnale GPS o le comunicazioni. Ciò significa che il comandante sul campo non deve più navigare al buio, ma ha a disposizione una mappa dettagliata della contaminazione.

Oltre alla ricognizione, la vera sfida è la decontaminazione. Pulire un veicolo o un’area colpita richiede tempo e precisione estrema. Per tale motivo, lo sviluppo di sistemi come l’Autonomous Decontamination System sta cambiando le carte in tavola. Tali robot possono intervenire sulla minaccia, neutralizzandola senza che nessuno debba avvicinarsi. Dunque, non si sta parlando solo di macchine più veloci o resistenti, ma di una nuova filosofia operativa che trasforma l’incognita del pericolo in informazione gestibile. Rendendo il campo di battaglia un luogo, per quanto possibile, meno letale per l’uomo.