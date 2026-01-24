Drone Raybird a idrogeno: la nuova era della ricognizione invisibile

L’introduzione del drone Raybird a idrogeno nella guerra segna un passaggio tecnologico rilevante nel settore dei velivoli senza pilota. L’Ucraina ha utilizzato per la prima volta in combattimento questa piattaforma sviluppata dall’azienda Skyeton. Quest’ultima ha riprogettato il tradizionale Raybird a combustione trasformandolo in un drone elettrico alimentato a idrogeno. L’obiettivo principale? Non è stato tanto aumentare la velocità o la capacità offensiva, quanto ridurre drasticamente rumore e calore, due elementi chiave che rendono un drone facilmente individuabile dai moderni sistemi di sorveglianza.

Nei conflitti contemporanei, infatti, i sensori a infrarossi e i radar passivi sono diventati strumenti centrali per l’individuazione precoce dei bersagli. Un motore elettrico alimentato a celle a combustibile produce una firma termica molto più bassa rispetto ai propulsori tradizionali, permettendo al drone di operare con maggiore discrezione. Tale vantaggio consente missioni di osservazione prolungate senza attirare l’attenzione delle difese nemiche, aumentando la probabilità di successo delle operazioni di intelligence. In più, la riduzione del rumore acustico rende il Raybird particolarmente adatto a sorvoli a bassa quota, dove la percezione sonora può tradire la presenza di un velivolo.

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Drone Raybird: autonomia, dati tecnici e impatto operativo sul campo

Dal punto di vista ingegneristico, il passaggio all’idrogeno ha richiesto una profonda revisione della struttura del drone Raybird. Il modello originale è stato adattato per ospitare serbatoi di idrogeno più sicuri e un sistema di alimentazione completamente nuovo. Attualmente la versione elettrica raggiunge circa 12h di volo, ma Skyeton punta a superare le 20h attraverso ulteriori ottimizzazioni. Il drone mantiene un profilo operativo destinato esclusivamente alla ricognizione. Non trasporta armamenti. Integra invece sensori avanzati, radar e sistemi di sorveglianza ad alta precisione. Viaggia a una velocità di crociera di circa 110km/h, possiede un’apertura alare di 4,7m e può trasportare fino a 10kg di carico. Questi numeri lo collocano nella categoria dei droni tattici leggeri, ma con capacità di raccolta dati tipiche di piattaforme più grandi.

Il vero punto di forza però resta la firma termica quasi impercettibile, che consente al Raybird di operare in profondità senza essere intercettato. Insomma, in futuro, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare il ruolo dei droni nei conflitti futuri, spostando l’attenzione dalla semplice presenza aerea alla capacità di osservare senza essere visti. Un elemento sempre più determinante nelle guerre ad alta intensità tecnologica