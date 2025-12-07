Disney: i film in arrivo tra Avatar, grandi ritorni e le novità del 2026

Disney Italia ha presentato a Sorrento un listino che copre quasi ogni immaginario possibile, combinando la forza dei franchise storici con titoli più autoriali. L’annuncio che ha catturato l’attenzione è il ritorno di Il Diavolo Veste Prada 2, previsto per il 29 aprile 2026. Meryl Streep e Anne Hathaway torneranno negli uffici di Runway, questa volta affiancate da nuovi personaggi che contribuiranno a raccontare come sono mutate le dinamiche della moda e dell’informazione negli ultimi due decenni.

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Tra i progetti più vicini alla release spicca l’arrivo di Avatar: Fuoco e Cenere, dal 17 dicembre. Per presentarlo, Disney ha scelto un contesto suggestivo come lo Stromboli, dove un video mapping ha trasformato il vulcano in una superficie visiva, con la A del logo proiettata a 800 metri d’altezza. Un gesto simbolico che richiama l’ambizione tecnica del mondo di Pandora.

Tra saghe amate e nuove proposte firmate Searchlight

Il calendario del 2026 si preannuncia denso. A maggio debutterà Star Wars: The Mandalorian and Grogu, opera che porta sul grande schermo la storia di Din Djarin sotto la regia di Jon Favreau. A giugno rientra in scena Toy Story 5, che inserisce nel racconto un tema molto attuale: il confronto tra i giocattoli tradizionali e un esercito di tablet guidati dal nuovo personaggio Lilypad. La parte dedicata all’animazione include anche Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in arrivo il 5 marzo, che racconta un trasferimento di coscienza umana in animali robotici; ad agosto è atteso il live action di Oceania, con Dwayne Johnson pronto a interpretare Maui anche fuori dallo schermo animato.

Accanto ai blockbuster, Disney mantiene una linea dedicata a produzioni più mature firmate Searchlight Pictures. Rental Family, in uscita il 19 febbraio, riporta Brendan Fraser su un set che esplora il tema della solitudine in un contesto legato alle “famiglie a noleggio” giapponesi. Send Help, dal 29 gennaio, propone invece un survival-thriller diretto da Sam Raimi. A seguire, il 2 aprile arriverà È l’Ultima Battuta?, commedia dal tono agrodolce con Bradley Cooper e Will Arnett alle prese con un percorso personale segnato da crisi e comicità.

Tra le altre proposte spiccano Il Testamento di Ann Lee, in uscita il 12 marzo, con Amanda Seyfried nei panni della fondatrice degli Shakers, ed Ella McCay Perfettamente Imperfetta, fissato per il 19 marzo e diretto da James L. Brooks, con Jamie Lee Curtis nel cast. In arrivo anche Dog Stars – Guidati dalle Stelle e Finché morte non ci separi 2. Sullo sfondo si preparano già i grandi titoli attesi nella seconda metà dell’anno: Avengers, Gli Incredibili 3 e Frozen 3, confermando la volontà di presidiare ogni segmento cinematografico.