Disney+ arriva su Meta Quest negli USA e riapre la sfida dello streaming in realtà virtuale

Mentre il mercato dei visori continua a cercare un vero pubblico di massa, Disney decide di muoversi in una direzione che molti competitor hanno ormai abbandonato. Negli Stati Uniti è infatti arrivata l’app ufficiale di Disney+ sui visori Meta Quest, permettendo di accedere al catalogo della piattaforma direttamente da un’app nativa, senza passare dal browser.

La notizia è rilevante soprattutto perché arriva in controtendenza rispetto a quanto fatto da altri servizi. Netflix, per esempio, aveva già sperimentato un’app dedicata su Quest, salvo poi rimuoverla e lasciare agli utenti solo l’opzione via web. Disney, al contrario, sceglie di investire ancora sulla fruizione dei contenuti in realtà virtuale, provando a darle una seconda possibilità.

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Come funziona Disney+ su Meta Quest

Negli USA, chi possiede un visore Meta Quest compatibile può scaricare l’app Disney+ direttamente dallo store ufficiale. Una volta avviata, l’esperienza è simile a quella già nota su altri dispositivi, ma con una differenza sostanziale: i contenuti vengono riprodotti su uno schermo virtuale di grandi dimensioni, che simula una sala cinematografica digitale.

Non si tratta di una modalità pensata per tutti. Indossare un visore per guardare un film o una serie non è sempre la soluzione più comoda, ma per alcuni utenti rappresenta un’alternativa immersiva, soprattutto per produzioni ad alto impatto visivo.

Un segnale per l’ecosistema Quest

Il debutto di Disney+ arriva in un momento particolare per Meta. L’azienda ha recentemente introdotto Horizon TV, un nuovo hub che riorganizza l’offerta di intrattenimento sui visori e punta a migliorare qualità audio e video. L’integrazione di un marchio come Disney rafforza questo percorso e contribuisce a rendere l’ecosistema più credibile anche sul fronte dei contenuti premium.

Per ora, però, la disponibilità resta limitata agli Stati Uniti. Meta ha confermato che l’espansione internazionale è prevista, ma senza fornire tempistiche precise. Per l’Italia e gli altri mercati europei, quindi, bisognerà attendere.