Discord shop: arriva il negozio di skin per videogiochi

La piattaforma Discord introduce una novità che amplia in modo significativo il suo ecosistema: un negozio interno dedicato all’acquisto e al gifting di oggetti in-game. Il debutto parte da Marvel Rivals, primo titolo a integrare una pagina shop all’interno del proprio server ufficiale. Da lì gli utenti possono sfogliare le skin disponibili, aggiungerle alla lista dei desideri, procedere all’acquisto o regalarle, tutto senza aprire il gioco. Per ora il servizio è attivo solo ed esclusivamente per gli utenti USA, mentre in Italia la funzione non è ancora visibile. L’intenzione però è quella di espandere gradualmente la disponibilità a livello internazionale.

Stando a quanto riportato da Discord, la volontà non è soltanto di trattenere gli utenti sulla piattaforma, manche di semplificare un processo che spesso risulta macchinoso, soprattutto quando si desidera fare un regalo per un gioco che non si possiede. La nuova funzione diventa così un mezzo per avvicinare potenziali nuovi giocatori e facilitare la diffusione di contenuti cosmetici, con un vantaggio per utenti e sviluppatori.

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Gifting e liste dei desideri al centro del progetto

Per quanto concerne l’impatto reale della novità, Stan Vishnevskiy, cofondatore e CTO di Discord, evidenzia che le dinamiche legate ai regali digitali rappresentano il vero cuore dell’operazione. Un dato significativo arriva dall’attuale negozio dedicato ai cosmetici per i profili Discord: circa il 20% degli acquisti è costituito da regali, percentuale che durante il periodo festivo supera il 30%. Questo comportamento suggerisce che la piattaforma è percepita sempre più come un luogo in cui fare doni digitali agli amici.

Il negozio dedicato agli oggetti in-game sfrutta quindi un’abitudine già consolidata, aggiungendo un valore concreto per gli sviluppatori: poter raggiungere un pubblico più ampio tramite le liste dei desideri e il gifting. Discord tratterrà una percentuale degli acquisti — un dettaglio non ancora pubblicato — ma l’azienda parla di un modello pensato per favorire anche i team più piccoli, non solo i grandi publisher.

Attualmente lo shop è disponibile soltanto nella versione desktop, ma l’espansione verso mobile e console è già indicata come priorità. Marvel Rivals, supportato dal suo server da oltre quattro milioni di utenti, funge da apripista. Discord ha confermato che la funzionalità verrà aperta anche a videogiochi AA, indie e progetti più piccoli, segnando l’inizio di un’evoluzione che punta a trasformare la piattaforma in un hub sempre più completo per la community videoludica.