Digitale terrestre, nuova lista canali: un addio e due novità sul DTT

La lista canali del digitale terrestre torna a muoversi, e lo fa con il solito mix di addii, arrivi e numerazioni che cambiano da un giorno all’altro. Nelle ultime ore la piattaforma ha registrato l’uscita di scena di un’emittente, l’ingresso di un nuovo canale e una diversa collocazione LCN per un altro. E come se non bastasse, poco prima erano già partite le trasmissioni di un ulteriore canale, segno che il riassetto non conosce sosta.

Per chi tiene aggiornato il proprio televisore, conviene tenere d’occhio queste modifiche. Bastano poche ore di distrazione e ci si ritrova con un telecomando che non risponde più alle vecchie abitudini, perché il canale che si cercava adesso sta da un’altra parte oppure è semplicemente sparito dall’elenco.

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Come si presenta adesso la nuova lista canali

La struttura di base resta quella che gli spettatori conoscono ormai bene. In cima trovano Rai 1 HD sul tasto 1, seguita da Rai 2 HD, Rai 3 con la versione TGR Regione, e poi a scendere Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE fino al tasto 9. Lo spazio dal 10 al 19 resta riservato alle emittenti locali, come da prassi consolidata.

Da lì in poi compaiono i nomi più familiari del panorama televisivo gratuito. Sul 20 c’è 20Mediaset HD, mentre tra il 21 e il 26 si alternano Rai 4, Iris HD, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium e Cielo. Vale la pena segnalare un dettaglio tecnico che ogni tanto crea confusione: alcuni canali Rai risultano in conflitto LCN con le rispettive versioni HD. Succede per Rai 4, Rai Premium e Rai News 24, quindi se la sintonizzazione dovesse comportarsi in modo strano, l’origine va cercata proprio lì.

Intrattenimento, cinema e i canali tematici

Scendendo nella lista si incontra il grosso dell’offerta tematica. Dal 27 al 70 si susseguono nomi come 27Twentyseven HD, TV2000, LA7CINEMA, La5 HD, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD e la radio visuale di RTL 102.5. Più avanti arrivano Discovery, GIALLO, TOPcrime HD e tutta la fascia dedicata ai più piccoli, con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!.

I canali all news occupano una zona ben precisa: sul 50 c’è Sky TG24, seguito da TGCOM24 HD e, più giù, da Rai News 24. Per gli appassionati di sport ci sono SPORTITALIA HD sul 60 e SUPERTENNIS sul 64. In Valle d’Aosta restano disponibili i canali in lingua francese come France 24 HD, RTS Un HD e TV5 MONDE EUROPE, collocati tra il 75 e il 77.

La sezione dei canali in alta definizione e delle numerazioni provvisorie parte dal 100. Sul 101 trova posto Rai 4K, mentre dal 103 in poi si replicano molte reti principali in versione HD. Tutta la fascia che va dal 120 al 270 raccoglie un’ampia schiera di emittenti, dalle reti commerciali ai canali di shopping, passando per le radio visuali come RADIO 105, RDS Social TV, RADIO ZETA e RADIOFRECCIA.

Le numerazioni più alte restano dedicate ai servizi specifici. Dal 500 in avanti si trova la guida tivù e una nuova serie di canali HD con collocazione provvisoria, tra cui le versioni Rai 1, Rai 2 e Rai 3. La fascia dal 701 al 789 è tutta per le radio, con la lunga schiera Rai e i circuiti RTL 102.5. Infine, dall’801 al 823 sono raccolte le edizioni regionali del TGR, una per ogni territorio, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia.