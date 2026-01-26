Difetto nei motori Honda CBR mette a rischio i motociclisti italiani

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Se c’è una cosa che manda in ansia chiunque ami passare il fine settimana su due ruote, è il pensiero che sotto la carena della propria moto possa nascondersi un problema silenzioso. Quando compri una sportiva del calibro di una Honda CBR, non stai solo acquistando un mezzo di trasporto, ma un concentrato di ingegneria che dovrebbe garantirti prestazioni millimetriche e, soprattutto, affidabilità. Ecco perché la notizia dello scontro tra il Codacons e il colosso giapponese sta facendo alzare parecchi polveroni tra i motociclisti italiani. Non stiamo parlando di un graffio sulla vernice o di un piccolo difetto estetico, ma di qualcosa che tocca il cuore pulsante della moto: il motore.
Honda nel mirino: consumi d’olio fuori norma su CBR in Italia
La vicenda ha preso una piega piuttosto tesa perché, stando a quanto emerge, sembra che ci sia stata una sorta di comunicazione a due velocità. Da un lato abbiamo diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e alcuni stati membri dell’Unione Europea, dove Honda avrebbe già ammesso l’esistenza di un difetto fabbricazione riguardante la superficie dei cilindri. Dall’altro lato c’è l’Italia, dove la situazione appare decisamente più nebulosa. Secondo le segnalazioni raccolte dal Codacons, molti proprietari di CBR600R e CBR1000 si sono ritrovati a gestire consumi d’olio decisamente fuori norma senza ricevere spiegazioni chiare o, peggio ancora, senza essere avvisati ufficialmente del rischio che stavano correndo.
Il punto è che un consumo anomalo di olio su una moto che gira a regimi altissimi non è solo un fastidio economico; è un campanello d’allarme rosso fuoco. Se l’olio viene a mancare o se la lubrificazione non è perfetta a causa di questo difetto ai cilindri, il rischio di un grippaggio diventa concreto. Immaginate cosa significhi trovarsi in piega o in rettilineo e subire il blocco improvviso della ruota posteriore o, nel peggiore dei casi, vedere del fumo uscire dagli scarichi perché l’olio è finito dove non doveva. Sono scenari da incubo per chiunque sappia quanto sia sottile il limite dell’equilibrio su una moto sportiva.
Richiamo richiesto per le CBR: Codacons punta sulla trasparenza
La critica mossa a Honda riguarda proprio il modo in cui queste informazioni vengono gestite. Dover andare a caccia della verità inserendo manualmente il numero di telaio su un sito web, sperando che il database sia aggiornato, non sembra la strategia migliore quando in ballo c’è la sicurezza delle persone. Il Codacons ha deciso di puntare i piedi, chiedendo una campagna di richiamo trasparente anche per il mercato italiano e minacciando di portare la questione in tribunale se non arriveranno risposte concrete. È una di quelle situazioni in cui la reputazione di un marchio storico viene messa a dura prova. In attesa di capire come si muoverà la casa dell’ala dorata, il consiglio per chi ha una CBR in garage è quello di non aspettare la lettera ufficiale: una chiamata al concessionario o un controllo scrupoloso dei livelli potrebbe evitare problemi ben più seri.