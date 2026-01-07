Dell al CES 2026 rinnova l’offerta tra XPS, Alienware e UltraSharp

Ad aprire le danze del CES 2026 di Las Vegas questa volta è Dell che rafforza le sue aree dedicata al consumer e al gaming puntando su tre linee chiave. Si parte dalla nuova generazione di XPS, passando per l’espansione della famiglia Alienware e terminando con l’arrivo di due monitor UltraSharp pensati appositamente per gli esperti e i professionisti. Si tratta di novità che potrebbero piacere tanto al pubblico, soprattutto a chi ama giocare.

I nuovi XPS cambiano volto

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I XPS 14 e XPS 16 sono stati ridisegnati da zero. Per la prima volta il logo XPS compare sul coperchio, realizzato in alluminio come l’intero chassis a struttura unica. Oltre a peso e spessore sensibilmente ridotti, ecco anche una costruzione differente, improntata sulla pulizia totale. La versione da 14 pollici scende a 14,6 mm e 1,36 kg, diventando il modello più sottile e leggero mai prodotto nella linea.

Dell ha confermato che nel corso dell’anno la gamma si amplierà ulteriormente, con nuovi formati e l’arrivo di XPS 13, destinato a essere il modello più compatto e accessibile della famiglia.

Alienware amplia la proposta gaming

Sul fronte gaming, Alienware introduce due novità rilevanti. Debutta un notebook ultrasottile, con spessore intorno ai 17 mm, e arriva un modello entry-level per avvicinare nuovi utenti al marchio. I portatili Alienware 16 Area-51 e 16X Aurora adottano pannelli OLED con trattamento antiriflesso, pensati per mantenere qualità visiva costante in ambienti diversi.

In fiera è stato mostrato anche il desktop Alienware Area-51, equipaggiato con AMD Ryzen 7 9850X3D e tecnologia 3D V-Cache, a conferma dell’attenzione verso le prestazioni pure.

Monitor UltraSharp per i professionisti, Dell fa del suo meglio

Chiude il pacchetto l’annuncio di due nuovi UltraSharp. Il UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor è un ultrawide 6K da 52 pollici, con certificazione TÜV per la riduzione della luce blu. Accanto, l’UltraSharp 32 4K QD-OLEDporta per la prima volta un pannello QD-OLED commerciale con DisplayHDR True Black 500 e trattamento AGLR antiriflesso.