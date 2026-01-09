Dell al CES 2026: due monitor UltraSharp per i professionisti, tra 6K e QD-OLED

Al CES 2026, Dell ha affiancato alle novità XPS e Alienware due nuovi monitor UltraSharp pensati per l’utenza professionale. Si tratta dell’UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW) e dell’UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor (U3226Q), due prodotti molto diversi ma accomunati da un approccio orientato a produttività e qualità visiva.

UltraSharp 52: un ultrawide 6K per sostituire più monitor

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L’U5226KW è un monitor curvo da 52 pollici con risoluzione 6K e pannello IPS Black. Secondo Dell, è il primo ultrawide 6K di queste dimensioni con questa tecnologia. L’idea è semplice: rimpiazzare configurazioni multi-monitor con un unico schermo molto ampio, garantendo continuità visiva e spazio di lavoro. Il target dichiarato comprende trader, ingegneri e data scientist.

Rispetto a setup tradizionali, Dell parla di oltre 61 mila pixel in più e di una densità del 25% superiore, pari a 129 ppi. Il pannello ha refresh-rate fino a 120 Hz, rivestimento antiriflesso e certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, con emissioni inferiori fino al 60% rispetto ad altri modelli. La luminosità è dinamica, regolata da un sensore ambientale.

Sul fronte connettività, il monitor supporta il collegamento simultaneo di quattro computer, offre Picture-by-Picture e KVM, integra USB-C, USB-A ed Ethernet e una Thunderbolt 4 capace di erogare fino a 140 W con un solo cavo.

UltraSharp 32: QD-OLED e precisione cromatica

L’UltraSharp 32 (U3226Q) punta invece su un pannello QD-OLED 4K da 32 pollici, rivolto a chi lavora con video, cinema e design. Dell lo presenta come il primo monitor QD-OLED commerciale con certificazione DisplayHDR True Black 500 e trattamento antiriflesso AGLR.

L’accuratezza è il punto chiave: delta E inferiore a 1 già in fabbrica, copertura DCI-P3 al 99%, supporto a Dolby Vision HDR e colorimetro integrato, con calibrazione salvata direttamente nel monitor.

Disponibilità

Negli USA, l’UltraSharp 52 è disponibile da subito, mentre l’UltraSharp 32 sarà disponibile a partire dal prossimo 24 febbraio. I prezzi vanno da 2.599,99 dollari fino a 2.899,99 dollari. Per Europa e Italia non ci sono ancora indicazioni ufficiali.