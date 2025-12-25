DAZN lancia sconti natalizi su Full e MyClubPass per clienti selezionati

DAZN sta spingendo forte durante questo periodo natalizio e lo fa con promozioni molto vantaggiose per gli utenti, anche se non tutti. Potranno usufruire però solo alcuni, non tutti coloro che hanno già scelto DAZN in passato.

Offerte personalizzate, sconti molto diversi

Le promozioni riguardano esclusivamente DAZN Full e DAZN MyClubPass, ma l’entità dello sconto varia sensibilmente da cliente a cliente. In alcuni casi, le riduzioni di prezzo sono piuttosto consistenti e rendono l’abbonamento decisamente più accessibile rispetto al listino standard. A poter usufruire di questa promozione sono gli utenti che hanno scelto DAZN senza mai attivare un abbonamento a pagamento o coloro che non hanno mai riattivato quello sottoscritto in passato.

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Tra gli esempi emersi figurano:

DAZN Full proposto a 29,99 euro al mese invece di 44,99 euro, con uno sconto del 33% ;

DAZN MyClubPass disponibile a 14,99 euro al mese anziché 39,99 euro, pari a uno sconto del 63%.

Alcuni utenti hanno ricevuto condizioni ancora più vantaggiose, con la possibilità di attivare DAZN Full a 9,99 euro al mese per un intero anno. Si tratta però di offerte fortemente personalizzate, non replicabili manualmente.

Come verificare se si rientra nella promozione

Per sapere se si è tra i destinatari dell’iniziativa è necessario accedere al proprio account DAZN. In caso di idoneità, al login compare un pop-up dedicato che indica quale piano può essere attivato in promozione e a quale prezzo. Non esistono codici sconto o procedure alternative per aderire.

C’è tempo fino al 29 dicembre, con lo sconto che durerà un anno, dopodiché lo stesso abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento. L’utente può comunque disdire in ogni momento.

Cosa includono DAZN Full e MyClubPass

DAZN Full offre l’accesso completo all’intero catalogo sportivo, con competizioni come Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga, NFL, UFC, Roland Garros, Australian Open, oltre a eventi internazionali e sport invernali legati anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La visione è consentita su due dispositivi contemporaneamente, purché collegati alla stessa rete.

DAZN MyClubPass, invece, è pensato per chi vuole seguire una sola squadra, scelta al momento dell’attivazione, con partite, approfondimenti e contenuti on demand, sempre con doppia visione sulla stessa rete.

Nel frattempo, DAZN continua a spingere anche sull’intrattenimento, grazie all’offerta che integra contenuti di Warner Bros. Discovery ed Eurosport, ampliando ulteriormente il perimetro della piattaforma.