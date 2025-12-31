DAZN e Kings League nel 2026: il Mondiale gratis cambia lo streaming calcistico

Il 2026 segnerà un passaggio importante per il rapporto tra calcio, intrattenimento digitale e streaming. DAZN ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni della Kings League per l’intero 2026, portando sulla piattaforma uno dei format sportivi più innovativi degli ultimi anni. Al centro dell’accordo c’è la Kings World Cup Nations Brazil 2026, che sarà trasmessa gratuitamente in streaming in gran parte del mondo.

Il Mondiale Kings League in diretta senza abbonamento

Il torneo mondiale andrà in scena dal 3 al 17 gennaio 2026 e sarà disponibile senza costi aggiuntivi in numerosi mercati, tra cui Europa, Asia, Canada, Oceania e Africa subsahariana. Una scelta che rafforza la strategia di accessibilità di DAZN e punta ad ampliare il pubblico di questo nuovo modo di intendere il calcio. Sono previste telecronache localizzate, compreso il commento in italiano, per rendere l’esperienza più vicina ai diversi contesti nazionali.

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Accanto al Mondiale, DAZN diventerà anche il broadcaster ufficiale delle edizioni locali della Kings League in Italia, Spagna e Germania, in programma tra marzo e maggio 2026. In questo modo, la piattaforma consolida un’offerta che affianca campionati tradizionali e format nati direttamente dall’ecosistema digitale.

Cos’è la Kings League e perché attira così tanto pubblico

La Kings League è un progetto ideato da Gerard Piqué che ha ridefinito i confini dello sport-spettacolo. Regole speciali, ritmo elevato, forte interazione con il pubblico e il coinvolgimento diretto di creator, streamer ed ex campioni hanno trasformato il torneo in un fenomeno globale.

Alla Kings World Cup Nations 2026 parteciperanno 20 nazionali, con circa 250 giocatori provenienti dal circuito Kings League. Il torneo vedrà la presenza di numerose figure iconiche nel ruolo di presidenti o capitani, a partire da Ronaldo, presidente della competizione. Tra gli altri nomi figurano Robert Lewandowski, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, Sergio Agüero, James Rodríguez, Miguel Layún e Weston McKennie.

Formula del torneo e finale a San Paolo

La fase iniziale sarà articolata in cinque gironi da quattro squadre. Le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e migliore terza passeranno dal turno denominato Last Chance. La finale è in programma il 17 gennaio all’Allianz Parque di San Paolo, con il Brasile, campione del mondo in carica, chiamato a difendere il titolo davanti al proprio pubblico.

Secondo Shay Segev, CEO di DAZN Group, la Kings League rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione, tecnologia e linguaggio dei tifosi moderni. Dello stesso avviso Djamel Agaoua, CEO della Kings League, che vede nell’accordo un passo decisivo per rendere questo format ancora più globale.