DAZN: doppia visione su due reti diverse per una selezione di abbonati fino al 2025

DAZN ha introdotto un beneficio esclusivo per alcuni abbonati, una novità che permette di guardare gli eventi sportivi su due dispositivi contemporaneamente anche se collegati a reti internet diverse. Il vantaggio, valido fino al 31 dicembre 2025, è stato comunicato solo a una parte degli utenti tramite un messaggio personalizzato. Non rappresenta quindi un’estensione generale del servizio, ma un bonus mirato pensato per offrire maggiore flessibilità durante un periodo dell’anno particolarmente denso di appuntamenti sportivi.

La funzione opera senza alcuna modifica manuale: basta effettuare l’accesso al proprio account per attivare la doppia visione. Per chi la riceve, significa poter seguire due eventi in parallelo senza i limiti imposti dalla rete domestica. Mentre un membro della famiglia guarda una partita sul televisore, un’altra persona può connettersi da una rete mobile o da un Wi-Fi esterno e seguire la stessa gara, oppure un evento diverso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa cambia nella fruizione dei contenuti

La novità non altera il catalogo disponibile, che rimane identico per tutti gli utenti. A cambiare è la modalità d’uso: almeno fino alla fine del 2025, non è più necessario che i due dispositivi siano collegati allo stesso modem. Una libertà che si rivela utile soprattutto durante le festività, quando gli spostamenti aumentano e gli eventi sportivi si concentrano.

Il vantaggio resta temporaneo. Dal 1° gennaio 2026 gli account coinvolti torneranno automaticamente alla configurazione prevista dal piano standard, con due dispositivi simultanei ma collegati alla stessa rete domestica. Anche questo ripristino avverrà in automatico, senza richiedere interventi da parte dell’utente.

Un’occasione perfetta per seguire gli appuntamenti sportivi di fine anno

Gli abbonati che hanno ottenuto la doppia visione su reti diverse potranno sfruttare la possibilità già nelle prossime settimane, approfittando di un calendario sportivo particolarmente ricco. Tra gli eventi più attesi figura l’incontro Faraoni vs Akira Jr, valido per il mondiale ISKA, in programma questo sabato. Un esempio che mostra come questa maggiore flessibilità possa migliorare concretamente l’esperienza di visione.