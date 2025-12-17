DAZN amplia l’offerta: ora ci sono Warner Bros. Discovery e canali Eurosport

DAZN compie un passo importante e allarga per la prima volta i confini della propria proposta, affiancando allo sport una vera sezione di intrattenimento. Il cambiamento arriva grazie al rinnovo della partnership con Warner Bros. Discovery e segna una svolta nella strategia della piattaforma, che punta a diventare uno spazio più completo, capace di unire eventi sportivi e contenuti generalisti all’interno della stessa app.

Nasce la sezione Intrattenimento su DAZN

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Con l’avvio della nuova area “Intrattenimento”, tutti gli utenti registrati possono accedere a una selezione di canali Warner Bros. Discovery direttamente dall’app DAZN. Entrano così in piattaforma Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel, con un palinsesto che spazia tra programmi di informazione, produzioni originali, format internazionali e documentari.

Su Nove trovano spazio titoli molto noti come Che tempo che fa di Fabio Fazio, Cash or Trash, Fratelli di Crozza, Only Fun, Little Big Italy e Comedy Match. Real Time porta con sé programmi come Bake Off Italia – Dolci in forno, Cortesie per gli ospiti, Matrimonio a prima vista Italia e Casa a prima vista. Completano l’offerta i docu-adventure di DMAX e le serie documentaristiche e true crime di Discovery, riunite in un’unica sezione facilmente accessibile.

Più sport con nuovi canali Eurosport

Sul fronte sportivo, l’accordo rafforza ulteriormente la proposta di DAZN con l’arrivo dei canali Eurosport 3, 4, 5 e 6, che si affiancano a Eurosport 1 ed Eurosport 2 già presenti. Questo ampliamento consente di seguire in modo integrale le competizioni più importanti, senza tagli o sovrapposizioni.

Attraverso Eurosport è possibile seguire tutte le partite dell’Australian Open e del Roland Garros, prime due prove del Grand Slam di tennis, oltre a ogni momento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’offerta include anche Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, le Grandi Classiche del ciclismo, la FA Cup, gli sport invernali, l’UFC, il PGA Tour di golf, il World Snooker Tour e il Mondiale WEC con la 24 Ore di Le Mans.

Accesso esteso e visione su due reti

Per il periodo di lancio, tutti i canali Eurosport sono disponibili per ogni abbonato DAZN, indipendentemente dal piano attivo. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025 viene estesa senza costi aggiuntivi la possibilità di visione contemporanea su due reti internet differenti per diversi abbonamenti. Una mossa che rafforza il valore complessivo dell’offerta e rende DAZN sempre più centrale nel panorama dell’intrattenimento digitale.