Da Euronics ti aspetta una danza di offerte: ecco le promo Black Friday

Entri da Euronics e per un attimo ti sembra di essere nello spettacolo de Lo Schiaccianoci: gli scaffali diventano ballerini di tecnologia, ogni dispositivo una sorpresa pronta a fare un passo di danza nella tua vita. Il Black Friday qui non è solo una corsa agli sconti, ma un invito a guardare con curiosità e a divertirti mentre scegli strumenti che semplificano lo studio, il lavoro o il relax. Tra un display lucente e un suono cristallino, Euronics trasforma la scelta dei prodotti in un piccolo spettacolo, dove ogni gadget ha il suo momento di gloria. Qui la tecnologia non è distante e astratta, ma un’alleata capace di rendere tutto più piacevole e vivace.

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Le OFFERTE EURONICS che sono un vero spettacolo

Nel pieno del Black Friday, Euronics propone il Samsung Galaxy A56 5G da 256 GB a soli 349 euro, un dispositivo veloce e dal design elegante. Per gli amanti della musica, Euronics offre le AirPods Pro 3 a 239 euro, perfette per ballare anche senza musica a tutto volume. Lo Styler Dyson Airwrap i.d. a 499 euro trasforma ogni acconciatura in un capolavoro degno di un palco da balletto, mentre Euronics mette in scena due regine del salotto: la Smart TV LG OLED UHD 4K da 65″ a 1.199 euro e la Haier Smart TV MINI LED UHD 4K da 55″ a 549 euro.

Per lo studio o il lavoro da casa, Euronics propone l’HP Laptop 15-FC0080NL a 489 euro e per chi vuole comfort alla scrivania, il kit Logitech MK295 Silent Bianco a 26,90 euro. Infine, Euronics porta magia anche nelle pulizie con la Dreame H14 PRO VM Combo a 299 euro. Ogni prodotto Euronics è pronto a farti sorridere e rendere il tuo Black Friday unico.