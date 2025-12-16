Da Esselunga c’è aria di festa: il Natale porta sconti sfavillanti

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Offerte date da Esselunga

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La tecnologia indossabile è rappresentata stavolta da Esselunga dallo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 € e dalla stampante HP Deskjet a 39,99 €. Gli amanti della musica possono scegliere il giradischi Victrola a 49,99 € o le cuffie JBL Tune a 27,99 €. Chi cerca uno smartphone trova il Samsung Galaxy A17 a 198 €, lo ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 € e il Samsung Galaxy S25 FE al prezzo super competitivo di 448 €, per restare sempre connesso con stile.