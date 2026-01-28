Creator Studio: Apple si prepara al lancio con un nuovo evento

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Apple: ecco l’evento per presentare Creator Studio

Dal 27 al 29 gennaio, Los Angeles ospiterà una “Apple Experience”. Niente palco, niente reveal a effetto: l’impressione è quella di un incontro pensato per mettere le mani sugli strumenti, usarli sul serio e capire come si inseriscono nel lavoro quotidiano di chi crea contenuti. Il centro dell’evento dovrebbe essere Apple Creator Studio. Il nuovo servizio in abbonamento che raccoglie in un unico pacchetto tutte le applicazioni creative dell’ecosistema di Cupertino. Il lancio è atteso per il 28 gennaio e il prezzo fissato è di 12,99 euro al mese. Oppure 129 euro all’anno. Una proposta che guarda a creator, videomaker, musicisti e professionisti dell’immagine, cercando di rendere più semplice l’accesso a strumenti che finora erano frammentati.

Apple: ecco l’evento per presentare Creator Studio

A rendere pubblica l’esistenza dell’evento è stato il creator Petr Mára, che ha condiviso su Instagram l’invito ricevuto da Cupertino con la scritta “Save the date for an Apple Experience — January 27-29 in Los Angeles, CA”. Un dettaglio interessante è che l’invito circolava già prima dell’annuncio ufficiale di Creator Studio, ma solo ora ha iniziato a farsi notare. Alimentando ipotesi su ciò che Apple ha intenzione di mostrare davvero durante tali tre giorni. Non è nemmeno da escludere che Los Angeles sia solo una tappa, con iniziative simili organizzate anche in altri Paesi per coinvolgere le community creative locali.

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Più che una vetrina, la Apple Experience sembra pensata come un contesto operativo. I partecipanti dovrebbero poter provare Creator Studio in prima persona, partecipare a sessioni dimostrative e confrontarsi con i team che hanno lavorato allo sviluppo dei prodotti. Sul fondo, però, resta una domanda che continua a circolare. Un evento così mirato ai creator potrebbe diventare anche l’occasione giusta per accennare a una nuova generazione di MacBook Pro. Le aspettative sono concentrate sui modelli con chip M5 Pro e M5 Max. Non resta che attendere e scoprire le novità presentate da Apple durante l’evento.